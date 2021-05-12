Актриса и автор книг по кулинарии Юлия Высоцкая предложила подписчикам приготовить лакомство, которое на Украине считают символом столицы, — «Киевский» торт. Рецепт артистка разместила 12 мая на своей странице в Instagram

«Как ни странно, моя любовь к "Киевскому" торту началась не в Киеве, а в Минске, где я училась. Получив стипендию, мы обязательно шли в лучшую кондитерскую и покупали такой торт — он казался нам божественным, невероятным! Эта версия более легкая, домашняя, которая получается всегда и у всех», — написала Высоцкая.

Туманные перспективы. Без России одесская кухня обречена © commons.wikimedia.org, Wizard85

«Я сделала по рецепту все, но крем мне не понравился… в следующий раз не буду горький шоколад добавлять!», «Любимый торт моей мамы, к сожалению, сейчас тот самый "Киевский" уже не найдешь», «"Киевский" торт другой. Ни шоколада, ни какао там нет. И не было. Ни в СССР, ни сейчас. В Киеве есть торт "Каштан", но ваш и на "Каштан" не похож. Какой-то другой торт и рецепт. Но не "Киевский" точно», «В какой кондитерской покупали??? Скажите честно», — ответили Высоцкой ее подписчики.

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Уроженка Ростовской области Юлия Высоцкая — актриса и телеведущая, окончившая актерский факультет Белорусской государственной академии искусств и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Однако в последние годы артистка стала более известна как автор книг по кулинарии и блогер, регулярно предлагающий подписчикам рецепты новых и давно полюбившихся блюд.