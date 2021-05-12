Заместитель главы Офиса президента (ОП) Юрий Костюк объяснил, почему украинский тревел-блогер Антон Птушкин получил награду заслуженного журналиста страны, фактически им не являясь. Об этом 12 мая написал Telegram-канал «Культурная прачечная»

«У многих в глазах застыл немой вопрос, когда Антон Птушкин в 2020 году стал заслуженным журналистом Украины. Так вот. Награду он получил потому, что а) создает познавательный контент и б) это тактический ход, чтобы его не наградила и не переманила Россия», — цитирует Telegram-канал Костюка.

Представитель Офиса президента пояснил, что блогер создает интересный контент, не попросив у государства ни единой гривны, при этом его видеоролики позволяют молодым украинцам посмотреть, «как устроена жизнь в Швеции, Японии, Швейцарии, Австралии и Канаде, а не клипы русских рэперов, типа Моргенштерна».

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Сам Птушкин ранее отреагировал на известие о своем награждении, пошутив, что отметить его решили потому, что «касатики из Минкульта» смотрят его блог, поэтому «зареспектовали». Ведущий отметил, что ему приятно, тем более к званию прилагаются прибавка к будущей пенсии и бесплатный проезд в метро.

Птушкину 36 лет, совместно с Настей Ивлеевой он вел шоу «Орел и решка. Перезагрузка», в 2018 году покинул проект, однако продолжил снимать видеоролики о путешествиях для своего канала в YouTube. На данный момент у тревел-блогера 4,6 миллиона подписчиков.