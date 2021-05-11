В последнее время на Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений, высказываются предложения по их «модернизации». Однако официальный Киев заявляет, что, тем не менее, не намерен от них отказываться.
И то, что власть поддерживает и культивирует эту риторику, говорит о том, что на сегодняшний день совпали два вектора, вектор власти и вектор той части украинского общества, которая относит себя к так называемой «партии войны», указал эксперт.
«И это тоже для нас достаточно симптоматично, и на основе этого мы делаем вывод о том, что война, которая уже проросла в сознании украинского общества, возможна», — указал Ходаковский.
Пока общество не раскачано и не готово к войне морально, начинать войну бесперспективно для власти, потому что война всегда несет разрушения и потери, а сегодняшнее украинское общество, наверное, во многом уже готово к войне, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.