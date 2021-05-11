Риторика лидеров общественного мнения в Украине носит достаточно реваншистский характер. Они хотят реабилитироваться за поражение 2014 года, смыв с себя позор. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Если Украина развалится, Запад только выиграет — Ходаковский © Facebook, Александр Ходаковский / Facebook, Александр Ходаковский / Перейти в фотобанк

И то, что власть поддерживает и культивирует эту риторику, говорит о том, что на сегодняшний день совпали два вектора, вектор власти и вектор той части украинского общества, которая относит себя к так называемой «партии войны», указал эксперт.

«И это тоже для нас достаточно симптоматично, и на основе этого мы делаем вывод о том, что война, которая уже проросла в сознании украинского общества, возможна», — указал Ходаковский.

Пока общество не раскачано и не готово к войне морально, начинать войну бесперспективно для власти, потому что война всегда несет разрушения и потери, а сегодняшнее украинское общество, наверное, во многом уже готово к войне, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.