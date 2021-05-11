Если сравнить сегодняшнюю риторику Донбасса с риторикой 2014 года, когда все говорили о неизбежном наступлении и о походах на Киев любыми маршрутами, то сейчас таких заявлений на уровне сколько-нибудь значимых медийных персон вы не услышите. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Украина проиграет, а Запад выиграет. Ходаковский о том, будет ли украинское наступление в Донбассе © предоставлено Александром Ходаковским

Эксперт подчеркнул, что в общественной среде Донбасса воинственные настроения тоже не превалируют.

«Мы можем робко говорить о том, что хотелось бы, конечно же, все-таки реализовать те задачи, которые мы перед собой поставили в 2014 году, мы робко говорим о Новороссии, мы робко говорим о выходе на границе Донецкой и Луганской областей. Но это не звучит напористо, это не звучит сколько-нибудь утвердительно и убедительно», — указал Ходаковский.

В то же время риторика лидеров общественного мнения в Украине носит достаточно реваншистский характер, потому что они хотят реабилитироваться за поражение 2014 года, заключил собеседник издания.

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