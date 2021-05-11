11 мая 2014 года после произошедшего в Киеве переворота в Луганской и Донецкой областях прошли референдумы о государственной самостоятельности Луганской и Донецкой народных республик. В ознаменование этого события День независимости ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР — 12 мая.
Эксперт подчеркнул, что в общественной среде Донбасса воинственные настроения тоже не превалируют.
«Мы можем робко говорить о том, что хотелось бы, конечно же, все-таки реализовать те задачи, которые мы перед собой поставили в 2014 году, мы робко говорим о Новороссии, мы робко говорим о выходе на границе Донецкой и Луганской областей. Но это не звучит напористо, это не звучит сколько-нибудь утвердительно и убедительно», — указал Ходаковский.
В то же время риторика лидеров общественного мнения в Украине носит достаточно реваншистский характер, потому что они хотят реабилитироваться за поражение 2014 года, заключил собеседник издания.
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