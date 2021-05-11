Власти Украины не могут признавать человека террористом и обвинять его в террористической деятельности без приговора суда. Об этом заявила пресс-служба главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в Facebook 11 мая

Виктор Медведчук стал подозреваемым по делу о госизмене, его не могут найти — генпрокурор © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ Ирина Венедиктова сообщила, что двум народным депутатам предъявлено обвинение в государственной измене. Вероятно, речь идет о Медведчуке и его сопартийце Тарасе Козаке.

«Ни Верховная Рада, ни президент своим указом, ни СНБО (Совет нацбезопасности и обороны. — Ред.) не могут незаконно, как это, к сожалению, принято в последнее время, признавать человека террористом или обвинять его в террористической деятельности без приговора суда, вступившего в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы Медведчука.

Ранее в тот же день украинские СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что в доме депутата в Киеве проходит обыск. Кроме того, сообщалось, что СБУ допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.

В феврале СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых оказался Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ранее под ограничительные меры попал Козак и его телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK.