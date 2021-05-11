Государственное космическое агентство Украины рассматривает варианты возвращения спутника «Лыбидь», который с 2014 года находится в России. Об этом 11 мая сообщает «Укринформ»

Почему «Лыбидь» никогда не долетит до середины Днепра? Деньги украли, а спутник просрочили © space.skyrocket.de/ISS Reshetnev Владимир Тафтай.

«Мы сейчас прорабатываем инструменты, с помощью которых можно вернуть спутник «Лыбидь», — заявил он.

Тафтай не исключил, что Украина обратится в суд для возвращения спутника.

Ранее Тафтай заявил, что в ближайшие пять лет на Украине планируется создать космодром, кроме того, страна готовится вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь украинских спутников. В частности, спутник «Січ-2-1» планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине независимости Украины.

Украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь» предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины (предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, мультимедиа и интернета, а также обеспечения телефонии).

С лета 2014 года, по желанию канадского генподрядчика, «Лыбидь» находится на ответственном хранении на российском предприятии «ИСС».