О соответствующих планах в интервью рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
«Мы сейчас прорабатываем инструменты, с помощью которых можно вернуть спутник «Лыбидь», — заявил он.
Тафтай не исключил, что Украина обратится в суд для возвращения спутника.
Ранее Тафтай заявил, что в ближайшие пять лет на Украине планируется создать космодром, кроме того, страна готовится вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь украинских спутников. В частности, спутник «Січ-2-1» планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине независимости Украины.
Украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь» предназначен для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины (предоставления услуг регионального и зарубежного телерадиовещания, мультимедиа и интернета, а также обеспечения телефонии).
С лета 2014 года, по желанию канадского генподрядчика, «Лыбидь» находится на ответственном хранении на российском предприятии «ИСС».