Административные протоколы были составлены по статьям: мелкое хулиганство, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, нарушение правил карантина. Зафиксировали в ведомстве и уголовные правонарушения.
«Из них: 1 — по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (в Львовской области); 1 — по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области); 11 — по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 — в Запорожской, по 2 в Закарпатской и Сумской, по 1 в Луганской, Одесской и Николаевской областях)», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, как «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики» полицейские квалифицировали действия двух жителей села Раздол, которые вывесили у своих домов красные флаги с изображением серпа и молота. К слову, один из подозреваемых 1942 года рождения.
Та же статья вменяется и жительнице Запорожья 1954 года рождения, которая вышла на улицу с фотографией, содержащей, на взгляд полицейских, коммунистическую символику. Женщина отказалась убрать фотографию по требованию полицейских, тогда снимок изъяли, а по факту завели уголовное дело.
Статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.