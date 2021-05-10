В Национальной полиции Украины подвели итоги работы 9 мая, уточнив, что за день им поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из которых касались использования символики. В итоге было составлено более двух десятков административных протоколов и 13 уголовных правонарушений, отчитались в пресс-службе ведомства

Ветераны АТО в Харькове почтили память советских воинов и бойцов УПА* © CC0, Pixabay

«Из них: 1 — по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (в Львовской области); 1 — по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области); 11 — по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 — в Запорожской, по 2 в Закарпатской и Сумской, по 1 в Луганской, Одесской и Николаевской областях)», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, как «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики» полицейские квалифицировали действия двух жителей села Раздол, которые вывесили у своих домов красные флаги с изображением серпа и молота. К слову, один из подозреваемых 1942 года рождения.

Та же статья вменяется и жительнице Запорожья 1954 года рождения, которая вышла на улицу с фотографией, содержащей, на взгляд полицейских, коммунистическую символику. Женщина отказалась убрать фотографию по требованию полицейских, тогда снимок изъяли, а по факту завели уголовное дело.

Статья предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.