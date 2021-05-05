Майские праздники на Украине ознаменовались новым ростом цен на продукты, сообщает «Перший Незалежний» 5 мая

«Конечно на кошельке сказался рост цен. Мы вынуждены экономить на всем, даже не можем себе позволить купить свежих овощей. Переходим на режим — как во времена дефицита в СССР: борщ, кислая капуста и перловка без масла», — пожаловалась киевлянка в рамках передачи «Слышим каждого».

Жительница Херсона отметила, что приходится экономить абсолютно на всём.

«Благо есть дача — доедаем домашние закрутки, хоть так выкручиваемся», — отметила она. Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

Ещё один опрошенный — житель Николаева — указал, что кроме повышения цен многие жители Украины столкнулись с утратой работы.

«Власть считает, что народ, судя по всему, слишком хорошо живет. При том, что карантин, многие остались без работы, но цены постоянно повышаются. Странные шаги со стороны государства в поддержку своих людей», — отметил он.

В целом украинцы указали на вину властей в происходящем.