На Украине зафиксировали рекордную продолжительность жизни домашней утки - 25 лет. О выдающейся птице 27 апреля рассказали в сюжете ТСН на «1+1»

Собака-обнимака: бездомный лабрадор покорил Одессу © ССО, pixabay

Птицу-рекордсменку осмотрел ученый-орнитолог. Он подтвердил, что Глаша действительно бьет рекорды среди уток, которые прожили более 20 лет.

«Ей 25 лет. И ее состояние здоровья, внешний вид и все остальные компоненты как раз об этом и говорят», — заявил он.

Один год утиной жизни считается равным пяти годам жизни человека. Поэтому, по человеческим меркам, Глашу можно считать 125-летней бабушкой.

Хозяева утки, семья Ищенко, отмечают, что пожилая птица уже плохо видит и ей трудно бегать по двору. При этом Глаша любит тепло и объятия.

В хозяйстве Ищенко есть и другие домашние животные, но их держат не на убой, а продают для разведения.