Хозяева птицы рассказали, что утка породы серая хохлатая появилась у них еще в 1996 году, 25 лет назад. Утку назвали Глаша.
Птицу-рекордсменку осмотрел ученый-орнитолог. Он подтвердил, что Глаша действительно бьет рекорды среди уток, которые прожили более 20 лет.
«Ей 25 лет. И ее состояние здоровья, внешний вид и все остальные компоненты как раз об этом и говорят», — заявил он.
Один год утиной жизни считается равным пяти годам жизни человека. Поэтому, по человеческим меркам, Глашу можно считать 125-летней бабушкой.
Хозяева утки, семья Ищенко, отмечают, что пожилая птица уже плохо видит и ей трудно бегать по двору. При этом Глаша любит тепло и объятия.
В хозяйстве Ищенко есть и другие домашние животные, но их держат не на убой, а продают для разведения.