Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовал секретные документы КГБ о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба ведомства

Глава Минкульта Украины предложил сделать зону вокруг ЧАЭС достоянием ЮНЕСКО © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов.

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. В докладе говорится, что были «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». Спустя два года аварийные ситуации были на третьем и четвертом энергоблоках.

Также сообщается, что в 1983 году Москва получила информацию о том, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

Восьмого июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

Кроме того, сообщается, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, но, согласно секретному докладу КГБ, взятые образцы были подменены на радиоактивно чистые.

В понедельник, 26 апреля, на Украине пройдут мероприятия с участием первых лиц государства, руководства ГАЗО, ЧАЭС и представителей предприятий Зоны отчуждения в честь 35-й годовщины чернобыльской катастрофы.

Тридцать пять лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, в результате которого был полностью разрушен атомный реактор и крыша здания, а образовавшееся радиоактивное облако накрыло часть территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы. Специалисты считают, что произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.