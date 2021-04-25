Организация покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко была устроена для того, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина, сказал член центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру

Ранее стало известно, что группа белорусских военных обсуждала с гражданином США Юрием Зянковичем государственный переворот, в ходе которого была бы уничтожена вся семья Лукашенко. Все участники сговора были арестованы, часть дала признательные показания.

«Потому что Лукашенко не поддался на давление, потому что не оставил власть, потому что Союзное государство России и Белоруссии… Они же все делают для того, чтобы послать сигнал Путину», — ответил Стариков на вопрос, для чего собирались ликвидировать Лукашенко.

Политик напомнил историю с убийством ливийского лидера Муамара Каддафи, видео смерти которого от рук мятежников несколько дней показывали все центральные мировые СМИ.

«Это же ненормально! Кому они все это показывали? Путину? Вот и смерть Лукашенко или государственный переворот — это не только разрушение Союзного государства, но это еще и психологический, и эмоциональный посыл Путину. Смотрите, у нас там получилось, у нас получится и здесь», — отметил Стариков.

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