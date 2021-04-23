«Получил и запрет, и тему для хайпа. Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь"», — говорится в сообщении МВД Украины.
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Крым Украина считает своей территорией, поэтому требует от россиян спрашивать у своего руководства разрешения на посещение региона, нарушителям запрещают въезд на Украину сроком на три года.
В черном списке уже огромное количество фамилий, только российских звезд более 180, теперь три года посещать Украину не сможет и участник «Дома-2».
В официальном сообщении МВД его фамилия не указывается, однако, по данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре, который родом из украинского Днепропетровска (ныне Днепр).