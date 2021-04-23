Российский блогер и участник шоу «Дом-2» и «Свадебный размер – 2» получил запрет на въезд на Украину на три года. Причиной стало посещение им Крыма в 2016 году. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МВД Украины

«Получил и запрет, и тему для хайпа. Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь"», — говорится в сообщении МВД Украины.

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В черном списке уже огромное количество фамилий, только российских звезд более 180, теперь три года посещать Украину не сможет и участник «Дома-2».

В официальном сообщении МВД его фамилия не указывается, однако, по данным СМИ, речь идет о Сергее Пынзаре, который родом из украинского Днепропетровска (ныне Днепр).