Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona, которая в последнее время пародирует фото мировых знаменитостей, показала очередное перевоплощение, несмотря на то что предыдущий ее пост с флагом Украины был удален администрацией Instagram. Новую запись в сети она разместила 22 апреля

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Несмотря на неудачу артистка решила не останавливаться и делать новые фото по мотивам снимков мировых звезд. Очередную пародию она сделала на американскую рэпершу Azealia Banks.

На снимке украинка скопировала позу своей западной коллеги, но добавила иронии, сделав вид, что, лежа на полу в эротичной позе, она моет кафель.

«Когда отмывают свою репутацию — я слышу шум. Имеет ли артист право публично ошибиться? А как насчет прощения?» — написала Аlyona Аlyona.

Ее подписчики предположили, что подпись не столько связана с мотивом новой пародии, сколько адресована поклонникам как призыв простить ее за отношение к национальному флагу.

«Зачем ошибаться? Контролируй себя!», «После так называемого патриотизма вам немного тяжело это сделать», «Каждый человек имеет право на ошибку», «Конечно, если он искренне просит прощения, а не потому, что его карьера под угрозой», — ответили рэперше ее фанаты.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В последнее время артистка пробует себя в новом амплуа пародистки. Пользователи шутят, что певица решила посоревноваться с австралийской блогершей и комиком Селестой Барбер. Она также обладает неидеальным телом и с удовольствием делает свои версии гламурных фото знаменитостей.

Так или иначе, Аlyona Аlyona заявила, что не намерена прекращать деятельность по пародированию звезд, а снимок с флагом Украины планирует опубликовать повторно.