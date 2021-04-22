Для обсуждения проблем Донбасса украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой Народных Республик, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, сказал президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости 22 апреля

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — цитирует агентство Путина.

Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин

Также глава российского государства отметил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения российско-украинских отношений «в любое удобное для него время».