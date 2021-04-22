«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — цитирует агентство Путина.
Как сообщается, Лукашенко согласился с этим мнением.
Также глава российского государства отметил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве для обсуждения российско-украинских отношений «в любое удобное для него время».