Ранее, 17 апреля, Лукашенко заявил, что готовится принять «одно из принципиальных решений за четверть века президентства». Он пояснил, что это скорее всего будет президентский декрет.
«Я думаю, что речь идет о внутрибелорусском политическом механизме, который после ухода Лукашенко позволит обеспечить преемственность курса и не позволит развернуть страну на 180 градусов», — предположил Дзермант.
Также политолог полагает, что пока рано говорить о кандидатуре на должность преемника Лукашенко.
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После президентских выборов в августе в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.