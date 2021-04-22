Кремль рассказал о деталях предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Кремль рассказал о деталях предстоящей встречи Путина и Лукашенко
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
Ранее, 17 апреля, Лукашенко заявил, что готовится принять «одно из принципиальных решений за четверть века президентства». Он пояснил, что это скорее всего будет президентский декрет.

«Я думаю, что речь идет о внутрибелорусском политическом механизме, который после ухода Лукашенко позволит обеспечить преемственность курса и не позволит развернуть страну на 180 градусов», — предположил Дзермант.

Также политолог полагает, что пока рано говорить о кандидатуре на должность преемника Лукашенко.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

После президентских выборов в августе в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.