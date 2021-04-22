Президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, задумал некое внутриполитическое решение, которое не позволит новой власти резко сменить курс Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Кремль рассказал о деталях предстоящей встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что речь идет о внутрибелорусском политическом механизме, который после ухода Лукашенко позволит обеспечить преемственность курса и не позволит развернуть страну на 180 градусов», — предположил Дзермант.

Также политолог полагает, что пока рано говорить о кандидатуре на должность преемника Лукашенко.

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После президентских выборов в августе в Белоруссии начались массовые протесты. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.