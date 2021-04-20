Ситуация в Донбассе двинулась в сторону деэскалации. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Ераносян рассказал о том, зачем США эскалация конфликта в Донбассе © AP, Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский заявил, что Россия ожидает, что Киев начнет наступление в Донбассе, но Украина «не даст ей такого счастья».

По мнению Золотарева, этому заявлению можно верить с учетом последних событий, а именно звонка президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину.

«Вполне очевидно, что ситуация двинулась в сторону деэскалации, хотя об этом трудно говорить живущим в Донецке, поскольку там периодически прилетают снаряды. Но риск большой войны снизился», — считает политолог.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств.

В пятницу, 16 апреля, в Париже прошли переговоры Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позднее по видеосвязи к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.