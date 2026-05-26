"Китайцы и так заберут Тайвань": политолог о невозможности торга США и Китая

Китайцы и так заберут Тайвань, вне зависимости от того, хотят ли этого тайванцы. Зачем Пекину сдавать Иран, в который он серьезно вложился, ради эфемерных обещаний США? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T04:30

Накануне визита в Пекин президента США Дональда в западных СМИ прошла конспирологическая теория о том, что якобы американцы договорятся с Китаем о том, что лидер страны Си Цзиньпин якобы вынудит Иран пойти на выгодные для США условия, а Штаты в обмен на это не будут вмешиваться в вопрос с Тайванем.Касаясь конспирологической теории о возможном торге между США и Китаем по Ирану и Тайваню, эксперт заявил, что китайцы и так заберут Тайвань — мирным путем или вооруженным."Вне зависимости от того, хотят ли этого тайванцы и считают ли они себя китайцами. Главное, что Китай считает Тайвань своей территорией", — пояснил Ищенко.По словам эксперта, подобные слухи распускались еще лет десять назад про Россию. "Россия обменяет Донбасс на то-то" и "Россия обменяет Украину на то-то". Никто ничего не меняет. Если есть возможность — забирают. Нет возможности — ждут и пытаются создавать условия для реализации своих планов", — заявил собеседник издания.По словам политолога, китайцам нет смысла сдавать Иран, поскольку они серьезно в него вложились и получают оттуда нефть. Трамп в ответ может только "дать по голове", но больше ничего не сможет сделать."Трампу Иран нужен. Кровь из носу и прямо сейчас. Если он его получит, то сможет говорить с китайцами с позиции силы. Так зачем Китаю за эфемерный Тайвань отдавать конкретный Иран?" — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.

