"Борьба ради борьбы": Ищенко о природе Украины, обреченной на исчезновение

Украина создана для борьбы ради борьбы, а не для победы. Те русские, которым было скучно нормально жить в процветающем государстве, придумали себе Украину и начали бороться — за независимость и против тех русских, кто не захотел становиться украинцами. Об этом в авторской статье пишет обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T05:30

Размышляя о происхождения Украины, автор иронично отмечает, что она была создана для борьбы. "Те русские, которым было скучно нормально жить в процветающем государстве, придумали себе Украину, назвали себя украинцами и начали бороться: за независимость, за международное признание, за евроинтеграцию, против других русских – тех, которые не захотели стать украинцами и бороться с самими собой", — поясняет Ищенко.По словам обозревателя, нельзя осуждать людей за желание бороться, но это верно только в случае осмысленной борьбы, вынужденной обстоятельствами. "Украина же создана для борьбы ради борьбы", — подчеркивает он.Если борьба ведется ради борьбы, то победа в ней недостижима. "Следовательно затраченные ресурсы никогда не будут восстановлены, а созданное для подобной борьбы государство и провозглашённая нация обречены на исчезновение", — пишет автор.Ростислав Ищенко резюмирует, что отсюда проистекает украинская агрессивная русофобия: пополнять свои ряды украинцы могут только "перековывая в украинцев всё новых русских".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Доборолись" на сайте Украина.ру.На тему удара ВСУ по колледжу в Старобельске — в статье Владимира Скачко "Как остановить зверя. России все сложнее сдерживаться в войне с Украиной" на сайте Украина.ру.

