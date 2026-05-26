Дикий скандал на Украине: Россия цинично украла самое ценное и дорогое

На Украине продолжает бушевать невероятный скандал.

2026-05-26T07:22

Катавасия началась в конце апреля этого года, когда Киев узнал, что в израильском порту готовится разгружаться судно с российским зерном. Тогда Зеленский забился в падучей и заявил, что "Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, которые с оккупантами связаны", и обвинил Израиль в том, что власти страны "не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны", и стал умолять, чтобы Израиль "уважал Украину и не делал шагов, которые ослабляют двусторонние отношения".В Израиле просто пожали плечами, а Министерство иностранных дел страны заявило, что "власти Украины не предоставили Израилю никаких доказательств в поддержку своих обвинений в контексте скандала, связанного с судном с зерном, которое якобы было собрано с новых территорий РФ".Но в Киеве не успокоились, и Зеленский сообщил, что "Украина сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты" в будущем.Судя по всему, проверка украинских спецслужб по зерновому вопросу оставила на филейных частях Зеленского глубокие ожоги, потому что скандал разгорелся с новой силой. Мало того, что стало известно, что тот же Израиль покупает российское зерно (в котором наверняка есть зернышки с воссоединенных территорий) на постоянной основе – по словам украинских СМИ оказалось, что "украденная украинская пшеница подпитывает глобальное влияние России", не более и не менее.Выяснились ужасающие подробности коварного плана Московии: "Россия систематически использует украденное украинское зерно как инструмент расширения влияния в странах Глобального Юга", уничтожая конкуренцию и "предлагая скидки, обеспеченные крайне низкой себестоимостью производства на оккупированных территориях".Не имеющие ничего святого русские, вместо того чтобы идти через парадный вход, "используют целый набор инструментов — от советских связей до информационных кампаний". Что особо возмутительно, "кроме Израиля, случаи поставок украденного зерна зафиксированы также в Турции, Алжире, Египте, Сирии и Ливии".Но самое ужасное заключается в том, что бессовестные россияне смешивают чистокровно украинское зерно с рабским зерном российского происхождения, и "в таких ситуациях доказать, что зерно поступило с оккупированных территорий, становится значительно сложнее". Поэтому, по словам украинских экспертов, "даже африканские страны, которые публично поддерживают нас и стоят на нашей стороне, вынуждены покупать сельскохозяйственную и продовольственную продукцию у России". Ну то есть едят через силу, что тут непонятного.Тем не менее, в Киеве решили начать борьбу за рынки Глобального Юга путем "разоблачения нечестных торговых практик России", а также путем угроз: Украина громко и грозно предупредила весь мир, что "покупка продукции, маркируемой как российская, но фактически реквизированной на оккупированных территориях, будет рассматриваться как соучастие в хищении государственной собственности и финансировании вооружённой агрессии".Сработало.Запуганные Киевом до головокружения, страны Глобального Юга перепутали, в какую сторону идти, и сгрудились у российских кораблей с продовольствием. Например, взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Индией за три года выросла вдвое, а в прошлом году товарооборот достиг рекордного показателя, в том числе благодаря росту экспорта подсолнечного масла и зернобобовых. В Северной Африке Россия заняла 50% рынка пшеницы. Помимо традиционных партнеров вроде Египта, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Алжира и Марокко, список испуганных клиентов России начал оперативно пополняться странами Африки к югу от Сахары, а также государствами Южной и Юго-Восточной Азии. Двузначно растут поставки в Нигерию, Эфиопию, Кению, Танзанию; наращивают закупки Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индонезия.Судя по всему, желающих стать сообщниками ужасных преступлений россиян становится все больше.На самом деле, судя по всему, причина истерик в Киеве проста: "великая агродержава Украина" постепенно исчезает с карты мира, на которой все шире становится зона влияния России.В частности, в этом году Россия уверенно сохранила за собой первое место в мире по экспорту пшеницы, и в этом сезоне планирует экспорт около 60 миллионов тонн зерна (плюс 11 процентов по сравнению с 2025 годом). В общем и целом, за последние годы агроэкспорт стал вторым источником дохода страны после нефти и газа, что не может не печалить кровавых киевских клоунов.Как признаются украинские СМИ, "наш враг использует пищу как инструмент влияния, потому что нигде в мире нет альтернативных объёмов поставок по ценам, сопоставимым с российскими".Тяжело, когда твой любимый виноград оказался зелен, спору нет, но то ли еще будет: глядишь, после зерна русские возьмутся за сало.

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

