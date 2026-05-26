https://ukraina.ru/20260526/ssha-podtverdili-udary-po-iranu-v-ramkakh-peremiriya--ria-novosti-1079422199.html

США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости

США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости - 26.05.2026 Украина.ру

США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости

Американские военные "в порядке самообороны" атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Об этом со ссылкой на официальный ответ Пентагона в ночь на 26 мая сообщает РИА Новости

2026-05-26T04:02

2026-05-26T04:02

2026-05-26T04:14

украина.ру

новости

сша

пентагон

fox news

иран

военная эскалация

эскалация

перемирие

удар по ирану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0dceccc06208bfb00b528806c5ce8b7b.jpg

"Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе на запрос агентства официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса.При этом чиновник военного ведомства США заверил, что речь о прекращении перемирия не идет."Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня", — добавил он.Al Jazeera со ссылкой на американского представителя писала, что за последние 24 часа Иран предпринял несколько попыток атаковать силы США, в том числе нанося ракетный удар по американским истребителям.Как утверждал телеканал Fox News со ссылкой на источники, в результате ответной атаки США якобы уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК.Ранее об американских ударах "самообороны" сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Подробнее - в публикации США "немного постреляли" на юге Ирана — Fox News.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, пентагон, fox news, иран, военная эскалация, эскалация, перемирие, удар по ирану, война в иране, ближний восток