США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости - 26.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260526/ssha-podtverdili-udary-po-iranu-v-ramkakh-peremiriya--ria-novosti-1079422199.html
США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости - 26.05.2026 Украина.ру
США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
Американские военные "в порядке самообороны" атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Об этом со ссылкой на официальный ответ Пентагона в ночь на 26 мая сообщает РИА Новости
2026-05-26T04:02
2026-05-26T04:14
украина.ру
новости
сша
пентагон
fox news
иран
военная эскалация
эскалация
перемирие
удар по ирану
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0dceccc06208bfb00b528806c5ce8b7b.jpg
"Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе на запрос агентства официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса.При этом чиновник военного ведомства США заверил, что речь о прекращении перемирия не идет."Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня", — добавил он.Al Jazeera со ссылкой на американского представителя писала, что за последние 24 часа Иран предпринял несколько попыток атаковать силы США, в том числе нанося ракетный удар по американским истребителям.Как утверждал телеканал Fox News со ссылкой на источники, в результате ответной атаки США якобы уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК.Ранее об американских ударах "самообороны" сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Подробнее - в публикации США "немного постреляли" на юге Ирана — Fox News.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078606867_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_43159e2d5ff4637ae3dedd82d14d10ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, сша, пентагон, fox news, иран, военная эскалация, эскалация, перемирие, удар по ирану, война в иране, ближний восток
Украина.ру, Новости, США, Пентагон, Fox News, Иран, военная эскалация, эскалация, перемирие, удар по Ирану, война в Иране, Ближний Восток

США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости

04:02 26.05.2026 (обновлено: 04:14 26.05.2026)
 
© Фото : Фото : U.S. NavyАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Фото : U.S. Navy
Читать в
ДзенTelegram
Американские военные "в порядке самообороны" атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Об этом со ссылкой на официальный ответ Пентагона в ночь на 26 мая сообщает РИА Новости
"Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе на запрос агентства официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса.
При этом чиновник военного ведомства США заверил, что речь о прекращении перемирия не идет.
"Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня", — добавил он.
Al Jazeera со ссылкой на американского представителя писала, что за последние 24 часа Иран предпринял несколько попыток атаковать силы США, в том числе нанося ракетный удар по американским истребителям.
Как утверждал телеканал Fox News со ссылкой на источники, в результате ответной атаки США якобы уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК.
Ранее об американских ударах "самообороны" сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Подробнее - в публикации США "немного постреляли" на юге Ирана — Fox News.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСШАПентагонFox NewsИранвоенная эскалацияэскалацияперемириеудар по Иранувойна в ИранеБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 28 мая
08:28ВС РФ наносят удары по целям в оккупированном Запорожье
07:54Конгрессмен США назвала Зеленского помехой на пути к миру
07:30Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты
07:27ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:07Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатии
06:34Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
06:30Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом
06:20В нанометрах от господства. Что нужно России, чтобы повторить успех Тайваня
06:10Кто втянет НАТО в конфликт с Россией. Украина в международном контексте
06:05"Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий
06:00Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке
05:45"Носит одну и ту же футболку": Ищенко раскрыл, почему Европа не хочет убирать Зеленского
05:30Платформы не могут работать без оператора: почему 25 тысяч НРТК не спасут ВСУ — мнение Орлова
05:15"Зеленского никто не будет убирать": Ищенко про скандал с Ермаком и смену власти на Украине
05:00ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском
04:58События 26 мая "одной строкой": сводка от канала "Украина.ру"
04:45Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах
04:38Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30Освобождение Гранова откроет путь к Казачьей Лопани: Алехин о боях на Харьковском направлении
Лента новостейМолния