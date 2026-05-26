США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
Американские военные "в порядке самообороны" атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана. Об этом со ссылкой на официальный ответ Пентагона в ночь на 26 мая сообщает РИА Новости
2026-05-26T04:02
"Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе на запрос агентства официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса.При этом чиновник военного ведомства США заверил, что речь о прекращении перемирия не идет."Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня", — добавил он.Al Jazeera со ссылкой на американского представителя писала, что за последние 24 часа Иран предпринял несколько попыток атаковать силы США, в том числе нанося ракетный удар по американским истребителям.Как утверждал телеканал Fox News со ссылкой на источники, в результате ответной атаки США якобы уничтожили два катера КСИР и позицию ЗРК.Ранее об американских ударах "самообороны" сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Подробнее - в публикации США "немного постреляли" на юге Ирана — Fox News.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ранее об американских ударах "самообороны" сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин. Подробнее - в публикации США "немного постреляли" на юге Ирана — Fox News.