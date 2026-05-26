Энергетические войны: В США наращивают добычу нефти, Россия увеличивает поставки газа в Китай

Газопровод "Сила Сибири – 2" из РФ в КНР способен кардинально изменить глобальный газовый рынок. Он уменьшит зависимость Китая от СПГ, потоки которого будут перенаправлены другим крупным потребителям.

2026-05-26T06:35

Нефтяники США наращивают бурение, чтобы заработать на войне против ИранаАмериканские производители нефти увеличивают объемы добычи в надежде заработать на энергетическом кризисе, спровоцированном войной Дональда Трампа в Иране. Рынок закладывает ожидания, что цены на сырье останутся высокими в течение длительного времени, написало 24 мая британское издание The Financial Times (FT).Такие компании, как Diamondback (третий по величине производитель нефти в Пермском бассейне в Техасе – самом продуктивном месторождении мира) и Continental Resources, объявили о наращивании масштабов бурения.Ветеран отрасли и спонсор кампании Трампа Гарольд Хэмм, владеющий Continental Resources, сообщил FT, что планирует увеличить капитальные затраты в 2026 году примерно на $300 млн, до $2,8 млрд."У нас был резерв для активных действий в случае улучшения ценовой конъюнктуры. Для нашей компании это значительный объём, и мы считаем его адекватным текущей ситуации. Мы не ожидаем возврата цен к уровням, которые были до начала войны в Иране", – заявил ХэммДля Continental это решение стало разворотом на 180 градусов: еще в январе компания заявляла о приостановке нового бурения в Северной Дакоте, так как цены на нефть стагнировали на уровне ниже $60. Тогда компания впервые за 30 лет планировала не задействовать ни одной буровой установки в штате. Хэмм признал, что пересмотрел это решение из-за резкого скачка котировок.По данным консалтинговой компании Enverus, публичные сланцевые компании США в своих отчетах за первый квартал увеличили прогнозы капитальных затрат на этот год суммарно на $490 млн по сравнению с ориентирами трехмесячной давности.С начала ударов Израиля и США по Ирану в конце февраля производители ввели в эксплуатацию 18 новых нефтяных вышек, доведя их общее число до 425. Большая часть была добавлена в последний месяц, когда фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в 2027 году выросли примерно до $100 за баррель."Такая цена побуждает операторов наращивать активность. Именно она позволила компаниям направить дополнительный капитал в работу", – отметил в комментарии FT Алекс Любоевич, глава отдела анализа поставок в Enverus.Решение об увеличении добычи последовало за призывами Трампа к производителям нефти отреагировать на глобальный дефицит, который взвинтил цены на бензин внутри США и негативно сказался на рейтинге одобрения президента.Однако эксперты предупреждают, что даже умеренное расширение бурения в США не сможет компенсировать потерю 12 млн баррелей нефти в сутки в мировых поставках, вызванную закрытием Ормузского пролива. Через этот узкий водный путь обычно проходит пятая часть всей мировой нефти.По данным Управления энергетической информации США (EIA), низкие цены в начале года привели к падению добычи в США до 13,53 млн баррелей в сутки за первый квартал. Ожидается, что ценовой шок, вызванный войной, спровоцирует скачок добычи на 410 тысяч баррелей в первом квартале 2027 года, а к концу следующего года показатель достигнет рекорда в 14,21 млн баррелей в сутки.До недавнего времени крупные публичные компании с осторожностью относились к идее наращивания производства нефти. Они опасались, что в случае заключения мирного договора цены на нефть упадут так же быстро, как и выросли. Инвесторы требовали жесткой финансовой дисциплины, ожидая, что сверхприбыли от высоких цен пойдут на выплату долгов и дивиденды, а не на новое бурение.Однако решение Diamondback добавить буровые установки в ответ на то, что её гендиректор Каес Ван’т Хоф назвал "крупнейшим в истории сбоем в поставках нефти", может стать сигналом к масштабному расширению для всего сектора.Согласно моделированию компании Rystad Energy, американские производители могут получить дополнительный приток денег в размере $63,4 млрд, если средняя цена нефти в этом году составит $100 за баррель. В то же время, согласно исследованию Брауновского университета, американские потребители уже потратили на топливо на $40 млрд больше, чем обычно (около $316 на домохозяйство).Ветеран отрасли Скотт Шеффилд, бывший глава Pioneer Natural Resources, считает, что частные компании будут первыми, кто выведет на поля новые буровые бригады. Тем не менее, он указал на серьезное препятствие: нехватку качественных участков в Пермском бассейне. Это не позволяет компаниям наращивать бурение так же стремительно, как во время предыдущих кризисов. "Ресурсы заканчиваются. Если компании ускорят разработку оставшихся участков первого класса, они просто быстрее их исчерпают", – резюмировал Шеффилд.При этом хаос, вызванный войной в Иране, вряд ли принесет пользу нефтегазовой отрасли в средне- и долгосрочной перспективе, отмечали ранее в FT. В частности, по данным энергетической исследовательской группы Wood Mackenzie, длительное нарушение поставок энергоносителей с Ближнего Востока может ускорить структурные изменения в мировых энергетических системах, направленные на отход от нефти и газа.Россия утратила лидерство в экспорте трубопроводного газа, но "Сила Сибири – 2" всё изменитВ 2025 году Россия утратила статус крупнейшего экспортера трубопроводного природного газа, уступив это звание Норвегии. Об этом говорится в отчете Международного газового союза (IGU), обнародованном 20 мая.В 2025 году Норвегия экспортировала по трубопроводам 108,6 млрд кубометров природного газа, а российский экспорт составил 103,5 млрд кубометров. За последние 20 лет объемы российского экспорта трубопроводного газа сократились более чем в 2 раза. В IGU связывают это, прежде всего, с резким падением поставок в Европу после 2022 года.На этом фоне Россия все активнее переориентирует поставки на азиатский рынок. Авторы отчёта считают, что это усилит роль Китая как ключевого рынка роста для российского газа, в частности в рамках проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Планируемая мощность этого газопровода – 50 млрд кубометров газа, что почти на треть больше возможностей "Силы Сибири", по которой в прошлом году в Китай поставили 38,8 млрд кубометров газа из России.Напомним, юридическое оформление проекта газопровода "Сила Сибири – 2" состоялось в сентябре 2025 года, тогда по итогам пекинских переговоров "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) подписали меморандум, имеющий обязательную юридическую силу.Во время визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоялся 19-20 мая 2026 года, стороны достигли "основных параметров понимания" по соглашению, включая маршрут. Но осталось договориться по "нюансам", а чётких сроков реализации проекта пока нет, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом, согласно комментарию вице-премьера РФ Александра Новака, участвующие в проекте стороны "находятся в шаге от подписания окончательных договорённостей", сейчас проводится лишь техническая шлифовка документации.По неофициальным данным, основным камнем преткновения для проекта остается цена газовых поставок. Гонконгская газета South China Morning Post 20 мая написала, что Китай готов увеличить импорт газа из России, но окончательное решение по "Силе Сибири – 2" будет зависеть от экономической целесообразности и конкуренции с поставками сжиженного природного газа (СПГ). При этом американское агентство Bloomberg считает, что на фоне перекрытия Ормузского пролива и падения поставок энергоносителей с Ближнего Востока проект "Сила Сибири – 2" стал более привлекательным.Действительно, свежие данные Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) показывают, что апрель 2026 года стал худшим месяцем для мирового рынка СПГ за всю историю наблюдений. Объём глобального импорта СПГ упал на 10% в годовом исчислении – минус 3,62 млн тонн. Итоговая цифра – 31,5 млн тонн, ниже этого значения месячные поставки не опускались с сентября 2023-го.Главный причина такого падения – война Израиля и США против Ирана, из-за чего проход через Ормузский пролив, по которому идут основные потоки газа из стран залива, оказался практически заблокирован. В результате ОАЭ и Катар не смогли отгружать СПГ в обычных объемах. Катарская энергетическая компания также приостановила работу своих СПГ-заводов из-за повреждений вследствие иранских ударов.Падение импорта СПГ в апреле 2026 года зафиксировано везде, кроме ближневосточных и африканских стран, а хуже всего пришлось Азии. На фоне этого кризиса и несмотря на действующие американские санкции, заметно увеличились поставки российского СПГ в Китай. По состоянию на 22 мая проект "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк" отправил в КНР уже семь газовозов.Однако тот факт, что представители как "Газпрома", так и "Новатэка" входили в состав российской делегации, сопровождавшей Владимира Путина в ходе недавнего визита в Китай, говорит скорее в пользу будущего газопровода. Дело в том, что Пекин старается диверсифицировать поставки энергоносителей, даже если речь идёт о компаниях одной страны.Строительство газопровода "Сила Сибири – 2" из России в Китай способно кардинально трансформировать конфигурацию глобального газового рынка, написало испанское издание El Pais 22 мая.Ввод в эксплуатацию этого трубопроводного маршрута снизит зависимость КНР от закупок сжиженного природного газа. В свою очередь, высвобождающиеся объёмы СПГ могут быть перенаправлены в адрес других крупных потребителей – стран Евросоюза, Индии и Японии, что облегчит для них обеспечение импортных потребностей в голубом топливе. Такое перераспределение потоков способно оказать долгосрочное, возможно, необратимое влияние на всю мировую газовую отрасль, отмечает издание.Напомним, в сентябре 2025 года было подписано соглашение об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири – 1" с 38 до 44 млрд кубометров в год. В феврале 2026 года "Газпром" и CNPC подтвердили начало поставок газа в Китай по Дальневосточному маршруту (продолжение действующего газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток) в 2027 году. Объём поставок по этому маршруту составит 12 млрд кубометров газа в год.

Олег Хавич

