"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай
Визиты президентов России и США в Китай принципиально отличались: Дональду Трампу нужно налаживать отношения с Пекином, а Владимиру Путину — развивать. Американский лидер ничего не добился, тогда как Россия давно решила проблемы с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай

© РИА Новости . POOL / Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Визиты президентов России и США в Китай принципиально отличались: Дональду Трампу нужно налаживать отношения с Пекином, а Владимиру Путину — развивать. Американский лидер ничего не добился, тогда как Россия давно решила проблемы с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист поинтересовался, в чем была принципиальная разница между визитами Трампа и Путина в Китай и можно ли сказать, что кто-то добился своих целей. Эксперт заявил, что президент США ничего не добился, а российский лидер давно решил проблемы с Китаем, которые надо было решить.
"Сейчас у нас идет развитие отношений. В этом плане его визиты организовывать проще, чем визиты Трампа", — пояснил Ищенко.
По словам эксперта, Трампу нужно налаживать отношения с Китаем, а Путину — развивать. "Поэтому он привез с собой большую финансово-хозяйственную делегацию: энергетика, логистика, космос", — заявил собеседник издания.
"Если России и Китаю отрезают доступ на мировые рынки, то мы друг с другом будем торговать. И понятно, что у нас есть общие враги, которые нас дополнительно сближают", — добавил политолог.
Ростислав Ищенко отметил, что визиты Путина и Трампа нельзя сравнивать, потому что у них были совершенно разные задачи.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
