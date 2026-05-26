"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай

Визиты президентов России и США в Китай принципиально отличались: Дональду Трампу нужно налаживать отношения с Пекином, а Владимиру Путину — развивать. Американский лидер ничего не добился, тогда как Россия давно решила проблемы с Китаем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T05:00

Журналист поинтересовался, в чем была принципиальная разница между визитами Трампа и Путина в Китай и можно ли сказать, что кто-то добился своих целей. Эксперт заявил, что президент США ничего не добился, а российский лидер давно решил проблемы с Китаем, которые надо было решить."Сейчас у нас идет развитие отношений. В этом плане его визиты организовывать проще, чем визиты Трампа", — пояснил Ищенко.По словам эксперта, Трампу нужно налаживать отношения с Китаем, а Путину — развивать. "Поэтому он привез с собой большую финансово-хозяйственную делегацию: энергетика, логистика, космос", — заявил собеседник издания."Если России и Китаю отрезают доступ на мировые рынки, то мы друг с другом будем торговать. И понятно, что у нас есть общие враги, которые нас дополнительно сближают", — добавил политолог.Ростислав Ищенко отметил, что визиты Путина и Трампа нельзя сравнивать, потому что у них были совершенно разные задачи.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.

