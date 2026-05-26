https://ukraina.ru/20260526/komu-gore-a-komu-i-prazdnik-eksperty-i-politiki-o-tom-pravilno-li-bombyat-kiev-1079393261.html

Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев

Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев - 26.05.2026 Украина.ру

Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев

В экспертном сообществе обсуждают, почему вместо мирных переговоров происходит эскалация конфликта, какие формы он приобретает и к чему это может привести. Думают и над тем, кого на Украине, как это ни странно, могут радовать удары по Киеву и другим городам

2026-05-26T06:15

2026-05-26T06:15

2026-05-26T06:15

эксклюзив

киев

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина

россия

нпз

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b3ccd1469b5c54d56fcc05f5e7438a7.png

А удары становятся всё более масштабными. В Москве объясняют, что это реакция на преступные действия самого же киевского режима."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон" <...> по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении МО РФ (речь об атаках, совершённых в ночь на воскресенье, 24 мая).Сообщается, что в Киеве были поражены пункты управления, связанные с командованием сухопутных войск и Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.В военном ведомстве отметили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Среди таких объектов, в частности, здание командования Сухопутных войск ВСУ и военный завод "Артём". Это подтвердил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. По его словам, здание командования не использовалось. Но вообще российских ракет "было слишком много" для украинских ресурсов ПВО.Кстати, как сообщают местные СМИ, во время обстрела пострадал элитный дом в Мариинском парке, где находится та самая квартира Тимура Миндича, в которой НАБУ записывало его разговоры.Украинские СМИ, паблики и ЛОМы представляют ситуацию по-своему, они делают акцент на том, что в столице Украины и в других городах пострадали и жилые дома (часто это происходит из-за того, что украинские ПВО размещают среди жилых кварталов). А комментаторы отмечают, что места обитания представителей верхушки киевского режима снова не пострадали.Что из этого следует? Массированный удар по Киеву в ночь на воскресенье, 24 мая, совершенный ВС РФ в ответ на атаку ВСУ на педагогический колледж в Старобельске (ЛНР) можно считать настоящим подарком Зеленскому, заявил экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."Это такой подарок Путина Зеленскому, что вы даже представить себе не можете. Ни одного прилёта в Конча-Заспу, ни одного прилёта в правительственный квартал — хотя бы в пустые здания так называемых центров принятия решений. Всё — по людям, всё по гражданской инфраструктуре (откровенное преувеличение, см. выше - ред.). Теперь Зеленский получает козырь, подняли градус войны", - пояснил экс-нардеп в эфире одного из YouTube-каналов.По его словам, теперь Зеленский будет обещать удары по Москве, будет "зажигать" и, кроме того, будет "бегать по миру с протянутой рукой — дайте денег". А деньги эти потом "попилят"."Поэтому для Вовы Кладбищенского (так политик назвал Зеленского — ред.) сегодня праздник, он скачет от радости, аплодирует этому всему. Я в этом уверен. Это подача, это подарок ему. Он этого ждал, он это выпрашивал", - уверен Мосийчук.По его мнению, сам удар был "хаотичным", серьёзные объекты не пострадали, но пострадали люди — в общем, "фактически идёт зачистка Киева от киевлян, от украинцев"."По-моему, Зеленский в разы больше бенефициар этого обстрела ночного, чем Путин и Россия", - дал свою оценку Мосийчук*.По его словам, это был самый тяжёлый обстрел Киева с начала войны, были прилёты в жилые дома и в других регионах. Это ставит крест на мирных инициативах, напротив, "война становится жестче". Мира на самом деле никто не хочет ни в Киеве, ни в Москве, полагает экс-нардеп.Он также прокомментировал состоявшийся недавно в Киеве митинг протеста против завоза на Украину мигрантов из Бангладеш и других стран. Митинговали будто бы украинские националисты-патриоты, но политик усомнился и в их патриотизме, и в их национализме — по той причине, что они же "выступают за войну до последнего украинца и до последнего метра украинской земли".Мосийчук* пояснил: "Потому что они гонят одной рукой свой народ на убой, на утилизацию, а другой рукой — типа, борются с мигрантами, которые заезжают вместо утилизированных ими украинцев".Он продолжил: "Мы проигрываем войну, давайте честно скажем — мы её проигрываем и теряем территории, и теряем людей каждый день, а под угрозой потеря государственности и потеря целой жизни нации".Однако, подчеркнул Мосийчук*, поскольку "Зеленский и иже с ним к нашей нации никакого отношения не имеют, то они могут пользоваться нами как расходным материалом". Катастрофические последствия уже видны - "сокращение населения Украины в два раза с 2022 года".По мнению украинского политика, надо соглашаться на мирные предложения Трампа — да, этот "мир не будет победным для Украины", но спасёт украинцев. Мосийчук* призвал всех на Украине и в России, кто радуется смертям на другой стороне, остановиться - "вы сожжёте планету". По его словам, лучше всем разумным людям объединиться и попытаться остановить войну.Некоторые вопросы относительно массированного удара по Киеву задают и в России. Так, российский писатель Захар Прилепин в своём блоге перечисляет поражённые в украинской столице объекты, о которых сообщает МО РФ, и спрашивает: "А без Старобельска нельзя было это всё поразить?".И ещё один вопрос: "И если поразили - есть ли список поражённых? Или там только дневальные на тумбочках и дежурные на телефонах?"Судя по комментариям под постом писателя, а их сотни и сотни, такие вопросы задают себе многие.Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в беседе с украинским политологом Русланом Бортником напомнил, что в США заявили о выходе из переговоров, там будут ждать, пока Москва и Киев договорятся. Однако, по словам эксперта, есть некие "третьи силы", заинтересованные в продолжении войны.Стариков отметил, что сейчас началась так называемая война городов - и это самое страшное, противники будут наносить удары с целью уничтожения ВПК, инфраструктуры, а самое главное — с целью психологического давления на тыл. Такие бомбардировки не приводят к каким-либо изменениям на линии фронта, однако "война городов" по принципу "око за око" неизбежно приведёт к гибели большого количества мирного населения.Украинский эксперт выразил опасение, что в борьбе "башен Кремля" победила "партия войны", и это приведёт к тому, что - "мы ещё дождёмся ковровых бомбардировок, когда будет сноситься всё".Бортник на это ответил, что такое уже происходит с городами в Донбассе, они превращаются в руины.Что дальше? Если так и пойдёт, то остановиться будет невозможно, эмоции возьмут верх над рацио, сказал Стариков.Эксперт подчеркнул, что в ходе бомбардировки Киева украинские военные не пострадали, а вот среди гражданских пострадавшие есть.Тут надо добавить, что тот же Мосийчук* со ссылкой свои источники в Генштабе ВСУ заявил, что и среди военных - "было много раненых". И рассказал о том, что беспокоит украинских офицеров. А те говорят, что если такие налёты будут продолжаться, станут регулярными, то "это может сложить наше ПВО чуть ли не полностью".Бортник сказал, что постоянные угрозы ударить по центрам принятия решений уже "превратились в мем". А Стариков подчеркнул, что такие удары, как удары в ночь на воскресенье по Киеву, на ход боевых действий не влияют, но они дают "картинку", и эта "картинка" оказывает влияние на общественное мнение.А вот удары ВС РФ по украинским автозаправкам имеют вполне практическую цель, сказал эксперт, пояснив, что русские таким образом "ограждают поле боя", лишают ВСУ мобильности, затрудняют переброску резервов.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Вячеслав Терентьев: Виновников трагедии в Старобельске покарают даже после окончания войны на УкраинеПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, россия, нпз, украина.ру