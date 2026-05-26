Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений - 26.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260526/peremirie-po-izrailski-istrebiteli-tsakhal-za-sutki-atakovali-47-livanskikh-poseleniy-1079422610.html
Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений - 26.05.2026 Украина.ру
Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
Израильские истребители в течение 25 мая подвергла ударам 47 населённых пунктов на юге и востоке Ливана. Об этом со ссылкой на ливанский военно-полевой источник сообщает РИА Новости
2026-05-26T04:49
2026-05-26T04:50
украина.ру
новости
израиль
ливан
иран
ближний восток
военная эскалация
эскалация
война в иране
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102019/00/1020190028_0:87:2049:1239_1920x0_80_0_0_f604a2226684e5b5d4e47b059912ab1d.jpg
"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 44 населенным пунктам на юге и трём поселениям на востоке страны. Вероятнее всего, это самая массированная атака с начала так называемого режима прекращения огня", — рассказал собеседник агентства.По его данным, некоторые поселения были атакованы израильскими самолётами несколькими сериями ударов в течении дня. Так, по Заутар аш-Шакия пришлось до десяти ударов, город Набатия был подвергнут ударам семь раз, поселение Машгара на западе долины Бекаа — шесть раз.Также сообщается, что 25 населённых пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам. Ударные БПЛА били по машинам и другим транспортным средствам в 11 ливанских поселениях.Пресс-служба армии Израиля ранее заявила, что за минувшие сутки атаковала более 70 объектов движения "Хезболлах" в Ливане, включая командные центры и склады с оружием.От своего ближневосточного союзника не отстают и США. Об атаке американских военных на Иран "в порядке самообороны" - в публикации США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
израиль
ливан
иран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102019/00/1020190028_140:0:1907:1325_1920x0_80_0_0_58e3c925adbc52a462370d1e2ad52112.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, израиль, ливан, иран, ближний восток, военная эскалация, эскалация, война в иране, авиация, удары, ракетный удар
Украина.ру, Новости, Израиль, Ливан, Иран, Ближний Восток, военная эскалация, эскалация, война в Иране, авиация, удары, ракетный удар

Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений

04:49 26.05.2026 (обновлено: 04:50 26.05.2026)
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Израильские истребители в течение 25 мая подвергла ударам 47 населённых пунктов на юге и востоке Ливана. Об этом со ссылкой на ливанский военно-полевой источник сообщает РИА Новости
"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 44 населенным пунктам на юге и трём поселениям на востоке страны. Вероятнее всего, это самая массированная атака с начала так называемого режима прекращения огня", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, некоторые поселения были атакованы израильскими самолётами несколькими сериями ударов в течении дня. Так, по Заутар аш-Шакия пришлось до десяти ударов, город Набатия был подвергнут ударам семь раз, поселение Машгара на западе долины Бекаа — шесть раз.
Также сообщается, что 25 населённых пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам. Ударные БПЛА били по машинам и другим транспортным средствам в 11 ливанских поселениях.
Пресс-служба армии Израиля ранее заявила, что за минувшие сутки атаковала более 70 объектов движения "Хезболлах" в Ливане, включая командные центры и склады с оружием.
От своего ближневосточного союзника не отстают и США. Об атаке американских военных на Иран "в порядке самообороны" - в публикации США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиИзраильЛиванИранБлижний Востоквоенная эскалацияэскалациявойна в Иранеавиацияударыракетный удар
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 28 мая
08:28ВС РФ наносят удары по целям в оккупированном Запорожье
08:25В сети публикуют первые кадры разбитого автобуса, который вёз пассажиров из Макеевки в Крым
07:54Конгрессмен США назвала Зеленского помехой на пути к миру
07:30Андреа Лучиди: СМИ Венесуэлы рассказали о трагедии в Старобельске больше, чем европейские журналисты
07:27ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:07Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатии
06:34Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
06:30Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом
06:20В нанометрах от господства. Что нужно России, чтобы повторить успех Тайваня
06:10Кто втянет НАТО в конфликт с Россией. Украина в международном контексте
06:05"Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий
06:00Бойцы РХБЗ ударили ТОСами по позициям ВСУ: военный эксперт о боях на Липцевском участке
05:45"Носит одну и ту же футболку": Ищенко раскрыл, почему Европа не хочет убирать Зеленского
05:30Платформы не могут работать без оператора: почему 25 тысяч НРТК не спасут ВСУ — мнение Орлова
05:15"Зеленского никто не будет убирать": Ищенко про скандал с Ермаком и смену власти на Украине
05:00ВС РФ расширяют плацдарм южнее реки Волчья: Алехин про освобождение сел под Волчанском
04:58События 26 мая "одной строкой": сводка от канала "Украина.ру"
04:45Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах
04:38Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния