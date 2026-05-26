Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений - 26.05.2026 Украина.ру
Израильские истребители в течение 25 мая подвергла ударам 47 населённых пунктов на юге и востоке Ливана. Об этом со ссылкой на ливанский военно-полевой источник сообщает РИА Новости
2026-05-26T04:49
Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
04:49 26.05.2026 (обновлено: 04:50 26.05.2026)
Израильские истребители в течение 25 мая подвергла ударам 47 населённых пунктов на юге и востоке Ливана. Об этом со ссылкой на ливанский военно-полевой источник сообщает РИА Новости
"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 44 населенным пунктам на юге и трём поселениям на востоке страны. Вероятнее всего, это самая массированная атака с начала так называемого режима прекращения огня", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, некоторые поселения были атакованы израильскими самолётами несколькими сериями ударов в течении дня. Так, по Заутар аш-Шакия пришлось до десяти ударов, город Набатия был подвергнут ударам семь раз, поселение Машгара на западе долины Бекаа — шесть раз.
Также сообщается, что 25 населённых пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным артиллерийским обстрелам. Ударные БПЛА били по машинам и другим транспортным средствам в 11 ливанских поселениях.
Пресс-служба армии Израиля ранее заявила, что за минувшие сутки атаковала более 70 объектов движения "Хезболлах" в Ливане, включая командные центры и склады с оружием.
От своего ближневосточного союзника не отстают и США. Об атаке американских военных на Иран "в порядке самообороны" - в публикации США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости.