https://ukraina.ru/20260526/strategicheskaya-os-rossiya--iran-budet-nabirat-silu-stankevich-pro-perspektivy-sotrudnichestva-1079392908.html

Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества

Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества - 26.05.2026 Украина.ру

Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества

Иран — единственный самостоятельный игрок на Ближнем Востоке, не являющийся сателлитом США. Для России критически важны развитие коридора "Север — Юг", координация в рамках ОПЕК+ и сотрудничество в сфере ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-05-26T04:45

2026-05-26T04:45

2026-05-26T04:45

новости

россия

иран

ближний восток

юрий станкевич

украина.ру

опек

впк

война на ближнем востоке

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102768/16/1027681682_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_c863cbc184e622e7ed9318a2ba38ecd8.jpg

Комментируя перспективы сотрудничества России с Ираном на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что нужно отдать должное Ирану."Он единственный самостоятельный игрок в регионе, не являющийся сателлитом США в отличие от Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Израиля", — пояснил Станкевич.По словам эксперта, для России критически важны несколько направлений сотрудничества с Ираном: развитие международного транспортного коридора "Север — Юг", координация в рамках ОПЕК+, взаимные инвестиции в нефтехимию и переработку, а также сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса."Я искренне надеюсь, что Ирану, в том числе при нашей поддержке, удастся выстоять в жестком противостоянии с противниками. Уверен, стратегическая ось "Россия — Иран" будет только набирать силу, потому что это и стабильность Каспийского региона, и наши дополнительные возможности на Ближнем Востоке", — уверен собеседник Украина.ру.Юрий Станкевич резюмировал, что сотрудничество с Ираном дает России стабильность в Каспийском регионе и дополнительные возможности на Ближнем Востоке.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.

россия

иран

ближний восток

каспийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, ближний восток, юрий станкевич, украина.ру, опек, впк, война на ближнем востоке, война в иране, удар по ирану, главные новости, главное, каспийское море, нефть, инвестиции, новости россии