Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества
Иран — единственный самостоятельный игрок на Ближнем Востоке, не являющийся сателлитом США. Для России критически важны развитие коридора "Север — Юг", координация в рамках ОПЕК+ и сотрудничество в сфере ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-05-26T04:45
Комментируя перспективы сотрудничества России с Ираном на Ближнем Востоке, эксперт заявил, что нужно отдать должное Ирану.
"Он единственный самостоятельный игрок в регионе, не являющийся сателлитом США в отличие от Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Израиля", — пояснил Станкевич.
По словам эксперта, для России критически важны несколько направлений сотрудничества с Ираном: развитие международного транспортного коридора "Север — Юг", координация в рамках ОПЕК+, взаимные инвестиции в нефтехимию и переработку, а также сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса.
"Я искренне надеюсь, что Ирану, в том числе при нашей поддержке, удастся выстоять в жестком противостоянии с противниками. Уверен, стратегическая ось "Россия — Иран" будет только набирать силу, потому что это и стабильность Каспийского региона, и наши дополнительные возможности на Ближнем Востоке", — уверен собеседник Украина.ру.
Юрий Станкевич резюмировал, что сотрудничество с Ираном дает России стабильность в Каспийском регионе и дополнительные возможности на Ближнем Востоке.
