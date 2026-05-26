"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"
"Сила Сибири" — это торговое соглашение, которое должно быть выгодно обеим сторонам, а китайцы умеют торговаться. На рынке энергоносителей предложение пока избыточное, и в таких условиях сложно утрясти все нюансы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-26T04:15
04:15 26.05.2026
 
"Сила Сибири" — это торговое соглашение, которое должно быть выгодно обеим сторонам, а китайцы умеют торговаться. На рынке энергоносителей предложение пока избыточное, и в таких условиях сложно утрясти все нюансы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист поинтересовался, почему при развороте на восток возникли такие сложности с газопроводом "Сила Сибири". Эксперт заявил, что это торговое соглашение, которое должно быть выгодно обеим сторонам. "Китайцы умеют торговаться. Мы тоже", — пояснил Ищенко.
По словам политолога, это очень ответственная задача, поскольку речь идет о продаже работы месторождения на десятилетия вперед. "Вы же не конфету продаете один раз", — заявил собеседник издания.
Ищенко также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей сложная: Россия может поставлять не только трубопроводный, но и сжиженный газ, а китайцы возят газ из стран Персидского залива. "Вдруг китайцы придут и скажут: "У вас газ стоит в два раза дороже, чем нам будет продавать Катар. Мы лучше у него купим", — добавил политолог.
"Повторюсь, в таких условиях сложно утрясти все нюансы двусторонних торговых отношений. Потому-то и переговоры ведутся", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
