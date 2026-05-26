https://ukraina.ru/20260526/kitaytsy-umeyut-torgovatsya-my-tozhe-ischenko-o-peregovorakh-po-gazoprovodu-sila-sibiri-1079405716.html

"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"

"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири" - 26.05.2026 Украина.ру

"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"

"Сила Сибири" — это торговое соглашение, которое должно быть выгодно обеим сторонам, а китайцы умеют торговаться. На рынке энергоносителей предложение пока избыточное, и в таких условиях сложно утрясти все нюансы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T04:15

2026-05-26T04:15

2026-05-26T04:15

новости

россия

китай

катар

ростислав ищенко

сила сибири

украина.ру

газ

российский газ

газопровод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101396/10/1013961017_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_abfbe92ca28c0f10f0d8d18d3ee110e8.jpg

Журналист поинтересовался, почему при развороте на восток возникли такие сложности с газопроводом "Сила Сибири". Эксперт заявил, что это торговое соглашение, которое должно быть выгодно обеим сторонам. "Китайцы умеют торговаться. Мы тоже", — пояснил Ищенко.По словам политолога, это очень ответственная задача, поскольку речь идет о продаже работы месторождения на десятилетия вперед. "Вы же не конфету продаете один раз", — заявил собеседник издания.Ищенко также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей сложная: Россия может поставлять не только трубопроводный, но и сжиженный газ, а китайцы возят газ из стран Персидского залива. "Вдруг китайцы придут и скажут: "У вас газ стоит в два раза дороже, чем нам будет продавать Катар. Мы лучше у него купим", — добавил политолог."Повторюсь, в таких условиях сложно утрясти все нюансы двусторонних торговых отношений. Потому-то и переговоры ведутся", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.

россия

китай

катар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, катар, ростислав ищенко, сила сибири, украина.ру, газ, российский газ, газопровод, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, экономика, российская экономика, главные новости, главное, украина.ру дзен