Как Трамп "обул" Европу. 5 газовых крючков, загнавших европейские страны в долговую кабалу США

Пока брюссельские чиновники бодро рапортуют об успехах зеленого энергоперехода, сухие цифры рисуют картину столь глубокой и тотальной зависимости от Вашингтона, что европейский рынок де-факто превращается в заморский филиал американских СПГ-терминалов.

Согласно майскому отчёту Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), доля американского СПГ в структуре европейского импорта по итогам первого квартала 2026 года достигла ошеломляющих 63%. К концу года, уверены аналитики, Соединенные Штаты обеспечат не менее двух третей всех поставок сжиженного газа в регион, окончательно потеснив Норвегию и закрепив за собой статус крупнейшего поставщика этого ресурса в ЕС. К 2028 году эта доля доля США в структуре европейского импорта СПГ вырастет до 80%.Очень сложно здесь избежать некоторого зубоскальства: избавившись от монополии России, Европа без промедления прыгнула в объятия монополиста технологического и юридического. Историческое торговое соглашение, заключенное 27 июля 2025 года в Тернберри, зафиксировало унизительный расклад силы для Брюсселя: чтобы избежать удушающих 15-процентных пошлин на свои промышленные товары, Европейский союз обязался закупить у США энергоносителей на астрономическую сумму в 750 миллиардов долларов до конца 2028 года — по 250 миллиардов ежегодно.И американцев уже не волнует, что еврпоейский газовый рынок сжимается. Стратегия AccelerateEU, принятая в Брюсселе для снижения зависимости от ископаемого топлива, требует сокращения потребления газа на 14% к 2030 году относительно уровня 2025 года, а чистый спрос на СПГ, по прогнозам IEEFA, к этому моменту и вовсе рухнет на 23%. Дополнительный абсурд ситуации придает то, что Российская Федерация, вопреки громким политическим декларациям о полном запрете поставок, остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС, нарастив в первом квартале 2026 года импорт во Францию, Испанию и Бельгию на 16% в годовом исчислении.Но вернёмся к запутанным финансовым и юридическим отношениям европейских чиновников и американских поставщиков СПГ. Обычно в вопросах топлива мы используем метафору "иглы", на которую потребители уверенно садятся и не стремятся слезать. В случае с США, однако, эта "игла" загнулась, намертво застряв в европейской финансовой плоти. И таких крючьев — минимум пять. Давайте их и разберём подробнее.Крючок 1: двухступенчатое ценообразованиеАмериканцы умело расставили ценовую западню, в которой европейский покупатель всегда остается крайним. Американские юристы создали "двухслойную" формулу, где цена газа — лишь верхушка айсберга. Основной капкан замаскирован в структуре долгосрочных контрактов (SPA), которые превращают рыночные риски в гарантированную прибыль США.Европейский скупец платит дважды. Сначала — за само сырье по ценам американского хаба Henry Hub с 15-процентной наценкой на "технический аппетит" (то есть — неизбежные потери) терминала. А затем вводится дополнительный финансовый зажим — фиксированная плата за сжижение (от 2 до 3.5 долларов за MMBtu), которую европейцы обязаны отдавать за "бронь" мощностей. Уже звучит как идеальная привязка — но её всегда можно укрепить ещё сильнее.Крючок 2. 20 лет рабстваЗдесь вступает в силу американский аналог принятого на рынке СПГ принципа "бери или плати" (take-or-pay) — его проще всего сравнить с подписочной моделью. Американские продавцы СПГ ввели механизм годового контрактного объема (Annual Contract Quantity, ACQ), в рамках которого любые маневры ограничены жестким лимитом на снижение объемов. Если в Европе теплеет и газ становится не нужен, или рыночная цена падает ниже себестоимости, европейский концерн все равно обязан платить миллиарды американскому оператору.Для таких гигантов, как Cheniere Energy, это идеальная страховка: около 90% их мощностей защищено железными контрактами на 20 лет вперед. Европейский покупатель лишен права на маневр — он превращен в вечного плательщика за "пустые бочки", обеспечивая процветание американской энергетической империи за счет собственной экономики.Конечно, формально можно попробовать эту выплату за ненужный газ снизить. Юридический регламент обязывает покупателя направить официальное уведомление об отказе от танкера минимум за 60 дней до начала планируемого двухнедельного диапазона погрузки — но на деле это временное окно соблюсти крайне сложно. А парадокс в там, что даже в этом случае покупатель обязан предварительно оплатить фиксированную пошлину за сжижение за весь недополученный объем.При этом американский производитель обязуется прилагать лишь "разумные усилия" (reasonable endeavors), что не накладывает на него никакой реальной ответственности. На деле получается, что компенсационные права в условиях избыточного предложения сгорают через 5–7 лет, позволяя американской стороне навсегда оставить удержанные штрафы на своих счетах. При этом экономические трудности или рыночная нерентабельность контракта не признаются форс-мажором, исключая любую легальную попытку соскочить с этого финансового поезда.Крючок 3. Фрахтовый дефицитЕщё один из регуляторных крюков США замаскировали под декларируемую свободу назначения. Американские экспортеры преподносят отсутствие в контрактах прямых запретов на перепродажу газа как ключевое рыночное преимущество перед историческими трубопроводными поставщиками. Контракты заключаются на условиях FOB (Free on Board), формально позволяя перенаправлять купленный СПГ в Азию для извлечения арбитражной прибыли. Казалось бы — вот и возможность перепродать излишки. Но снова всё не так просто.Проблема в том, что декларируемая свобода упирается в жёсткие логистические ограничения. Условия FOB перекладывают всю транспортную логистику на покупателя, которому физически негде взять свободные танкеры-газовозы. Крупнейшие американские трейдеры фактически заняли своими судами все ключевые порты на годы вперёд и жёстко контролируют доступный тоннаж мирового флота.Вдобавок Вашингтон мастерски задействует регуляторные тиски. С 14 октября 2025 года США ввели новые пошлины, нацеленные на ограничение использования китайских морских активов. Если судно построено в КНР, принадлежит китайскому владельцу или находится под управлением китайского оператора, плата за заход в американский порт составляет от 18 до 50 долларов за нетто-тонну с ежегодным повышением до 140 долларов к апрелю 2028 года. Данное решение практически заблокировало использование китайского тоннажа для транспортировки американского СПГ, спровоцировав фрахтовый дефицит и рост транспортных издержек для третьих стран.Как результат, европейские покупатели пусть и обладают формальным правом перенаправлять грузы в Азию, физически не могут сделать это без посредничества американских игроков, контролирующих флот. Круг замкнулся.Крючок 4. Пусконаладка — дело тонкое. И денежное.Словно этого было мало, в американской договорной практике существует жесткое разграничение между "Периодом пусконаладочных работ" и "Датой начала коммерческой эксплуатации". На деле это выливается в то, что до тех пор, пока дата начала эксплуатации не объявлена, обязательства поставщика по отгрузке СПГ покупателям по льготным ценам долгосрочных контрактов не активируются. Так экспортер получает юридическое право неограниченно долго продавать так называемый "пусконаладочный" или "тестовый" газ на свободном спотовом рынке по текущим пиковым ценам.Выглядит как идеальная мошенническая схема — и европейцы это поняли, предприняли попытку сопротивления. Прецедентом стала деятельность компании Venture Global LNG на терминале Calcasieu Pass мощностью 10 млн тонн в год в Луизиане. Отгрузив первую тестовую партию в марте 2022 года, компания удерживала завод в режиме пусконаладки более трех лет, объявив официальную дату COD только 15 апреля 2025 года. Все это время Venture Global ссылалась на технические неполадки с котлами-утилизаторами от Baker Hughes. При этом компания экспортировала более 400 "тестовых" партий СПГ, заработав, по оценкам Shell, более 3,5 млрд долларов сверхприбыли, а общая валовая выручка от пусконаладочных партий достигла колоссальных 19,6 млрд долларов до объявления COD.Этот маневр спровоцировал крупнейшие в истории отрасли арбитражные споры с совокупными требованиями пострадавших сторон на сумму более 5,5 млрд долларов. Разбирательства в Нью-Йорке и Лондоне продемонстрировали уязвимость европейских покупателей перед буквальным толкованием технических формулировок американского права.В августе 2025 года трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение в пользу Venture Global по иску Shell, признав буквальную трактовку контракта законной. Однако уже в октябре того же года года Международный арбитражный суд в Париже удовлетворил иск BP, признав Venture Global нарушившей обязательство действовать как "разумный и предусмотрительный оператор". Вместе с тем испанская Repsol в январе 2026 года потерпела поражение в суде, а итальянская Edison была вынуждена пойти на мировое соглашение в мае 2026 года, согласившись закрыть дело в обмен на дополнительные поставки СПГ на итальянский рынок через терминал Adriatic LNG.Крючок 5. Регуляторный арбитраж и суверенные риски лицензийНо всё это цветочки по сравнению с тем, на что в действительности подписались европейцы, заключая газовые соглашения с США. Согласно разделу 3 Закона о природном газе США (Natural Gas Act, NGA), экспорт СПГ в страны, не входящие в зону свободной торговли с США (Non-FTA countries, включая все государства ЕС), требует индивидуального одобрения со стороны Министерства энергетики США.Включение условий о наличии этой лицензии в коммерческие контракты создает для европейских импортеров критические риски. Любое изменение, приостановка или отзыв экспортного разрешения квалифицируется во всех американских контрактах как форс-мажорное обстоятельство, в результате которого американский поставщик полностью освобождается от обязательств по поставке газа и любой финансовой ответственности перед покупателем. Проще говоря, европейцы сами и по своей воле отдали американцам вентиль, по которому газ может быть выключен в любой момент.Собственно, демонстрация мощи этого инструмента уже состоялась в январе 2025 года, когда Дональд Трамп отменил введённый его предшественником Джо Байденом мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ. С одной стороны, для европейских элит это было вздохом облегчения, а с другой — ЕС продолжает находиться в заложниках американской внутренней повестки и волюнтаризма тех, кто изо всех сил будет стараться набивать политические очки в ближайший электоральный цикл.Поэтому, чтобы избежать внезапной "технической" заморозки проектов, Европа вынуждена беспрекословно следовать регуляторным и экологическим директивам Вашингтона. Более того, покупатель несет строгие обязательства по предоставлению детальных отчетов для таможенного контроля США, в противном случае на него ложится вся полнота финансовой ответственности за возможный отзыв общей экспортной лицензии терминала.Короче говоря, то, что происходит на рынке европейского СПГ, даже просчётом Брюсселя назвать нельзя — это была бы слишком мягкая характеристика. Потому что дальше — хуже. Мощности регазификации в Европе к 2030 году превысят реальный спрос на СПГ в три раза — мы наблюдаем, как паника и экономическая русофобия вынуждают Евросоюз буквально сжигать деньги в синем пламени.Можно ли как-то разорвать этот порочный круг? Нет! Расторжение долгосрочных контрактов без банкротства крупнейших европейских энергоконцернов, таких как Uniper, Total и Shell, юридически невозможно. Немецкая Uniper, например, связана 13-летним контрактом на поставку 1 млн тонн СПГ из Луизианы. Другие европейские гиганты, включая Eni и Sefe, законтрактовали рекордные объемы на американских заводах на 20 лет вперед. Техасский капкан захлопнулся — и всё ради иллюзии независимости, которая, кажется, остаётся только в высоких брюссельских кабинетах, потому что всем остальным масштаб ошибки давно стал очевиден. Трансатлантическое партнерство обернулось абсолютной зависимостью, которая гарантирует присутствие США на европейском газовом рынке в течение как минимум ближайших 15 лет.

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

