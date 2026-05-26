https://ukraina.ru/20260526/libo-stat-vtorym-gonkongom-libo-pomirat-s-golodu-ischenko-o-vybore-dlya-tayvanya-1079407402.html

"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня

"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня - 26.05.2026 Украина.ру

"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня

Китаю достаточно организовать морскую блокаду Тайваня — высаживаться даже не придется. Если американцы попытаются ее прорвать, начнется война между ядерными державами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-26T05:45

2026-05-26T05:45

2026-05-26T05:45

новости

тайвань

китай

сша

ростислав ищенко

туск дональд

си цзиньпин

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040660516_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fbc9bb6335cb424a2751500a1ba265ea.jpg

Накануне визита в Пекин президента США Дональда в западных СМИ прошла конспирологическая теория о том, что якобы американцы договорятся с Китаем о том, что лидер страны Си Цзиньпин якобы вынудит Иран пойти на выгодные для США условия, а Штаты в обмен на это не будут вмешиваться в вопрос с Тайванем.Касаясь конспирологической теории о возможном торге между США и Китаем по Ирану и Тайваню, эксперт заявил, что китайцы и так заберут Тайвань — мирным путем или вооруженным.Продолжая тему возможной военной операции в Тайване, эксперт заявил, что у Китая мощная авиация и флот. В отличие от США, которые не рискнули проводить десантную операцию на остров Харк, Китай может действовать иначе. "Китайцам даже высаживаться не надо будет. Им достаточно организовать морскую блокаду Тайваня", — пояснил Ищенко."Будут американцы ее прорывать? Если будут, начнется война на море между ядерными державами. Если не будут, Тайваню хана", — заявил собеседник издания.По словам эксперта, Тайвань еще больше зависит от международной торговли, чем Китай. "Если китайцы перестанут пускать суда туда и обратно, Тайвань даже бомбить не надо будет. Он сам сдастся через какое-то время. Иначе там вся экономика рухнет", — добавил политолог."У них будет выбор. Либо принять китайскую концепцию и стать вторым Гонконгом ("Одно государство – две системы"), либо помирать с голоду", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.

тайвань

китай

сша

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тайвань, китай, сша, ростислав ищенко, туск дональд, си цзиньпин, украина.ру, главные новости, главное, война, кнр (китай), экономика, украина.ру дзен, аналитики, аналитика