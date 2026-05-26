"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня - 26.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260526/libo-stat-vtorym-gonkongom-libo-pomirat-s-golodu-ischenko-o-vybore-dlya-tayvanya-1079407402.html
"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня - 26.05.2026 Украина.ру
"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
Китаю достаточно организовать морскую блокаду Тайваня — высаживаться даже не придется. Если американцы попытаются ее прорвать, начнется война между ядерными державами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-26T05:45
2026-05-26T05:45
новости
тайвань
китай
сша
ростислав ищенко
туск дональд
си цзиньпин
украина.ру
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040660516_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fbc9bb6335cb424a2751500a1ba265ea.jpg
Накануне визита в Пекин президента США Дональда в западных СМИ прошла конспирологическая теория о том, что якобы американцы договорятся с Китаем о том, что лидер страны Си Цзиньпин якобы вынудит Иран пойти на выгодные для США условия, а Штаты в обмен на это не будут вмешиваться в вопрос с Тайванем.Касаясь конспирологической теории о возможном торге между США и Китаем по Ирану и Тайваню, эксперт заявил, что китайцы и так заберут Тайвань — мирным путем или вооруженным.Продолжая тему возможной военной операции в Тайване, эксперт заявил, что у Китая мощная авиация и флот. В отличие от США, которые не рискнули проводить десантную операцию на остров Харк, Китай может действовать иначе. "Китайцам даже высаживаться не надо будет. Им достаточно организовать морскую блокаду Тайваня", — пояснил Ищенко."Будут американцы ее прорывать? Если будут, начнется война на море между ядерными державами. Если не будут, Тайваню хана", — заявил собеседник издания.По словам эксперта, Тайвань еще больше зависит от международной торговли, чем Китай. "Если китайцы перестанут пускать суда туда и обратно, Тайвань даже бомбить не надо будет. Он сам сдастся через какое-то время. Иначе там вся экономика рухнет", — добавил политолог."У них будет выбор. Либо принять китайскую концепцию и стать вторым Гонконгом ("Одно государство – две системы"), либо помирать с голоду", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.
тайвань
китай
сша
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/09/1040660516_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a5b6d2c2185a36f36d361ff71ed83a9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тайвань, китай, сша, ростислав ищенко, туск дональд, си цзиньпин, украина.ру, главные новости, главное, война, кнр (китай), экономика, украина.ру дзен, аналитики, аналитика
Новости, Тайвань, Китай, США, Ростислав Ищенко, Туск Дональд, Си Цзиньпин, Украина.ру, Главные новости, главное, война, КНР (Китай), экономика, Украина.ру Дзен, аналитики, Аналитика

"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня

05:45 26.05.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Китаю достаточно организовать морскую блокаду Тайваня — высаживаться даже не придется. Если американцы попытаются ее прорвать, начнется война между ядерными державами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне визита в Пекин президента США Дональда в западных СМИ прошла конспирологическая теория о том, что якобы американцы договорятся с Китаем о том, что лидер страны Си Цзиньпин якобы вынудит Иран пойти на выгодные для США условия, а Штаты в обмен на это не будут вмешиваться в вопрос с Тайванем.
Касаясь конспирологической теории о возможном торге между США и Китаем по Ирану и Тайваню, эксперт заявил, что китайцы и так заберут Тайвань — мирным путем или вооруженным.
Продолжая тему возможной военной операции в Тайване, эксперт заявил, что у Китая мощная авиация и флот. В отличие от США, которые не рискнули проводить десантную операцию на остров Харк, Китай может действовать иначе. "Китайцам даже высаживаться не надо будет. Им достаточно организовать морскую блокаду Тайваня", — пояснил Ищенко.
"Будут американцы ее прорывать? Если будут, начнется война на море между ядерными державами. Если не будут, Тайваню хана", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, Тайвань еще больше зависит от международной торговли, чем Китай. "Если китайцы перестанут пускать суда туда и обратно, Тайвань даже бомбить не надо будет. Он сам сдастся через какое-то время. Иначе там вся экономика рухнет", — добавил политолог.
"У них будет выбор. Либо принять китайскую концепцию и стать вторым Гонконгом ("Одно государство – две системы"), либо помирать с голоду", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Китай постарается вернуть Тайвань, но не так, как России приходится возвращать Украину" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты важные аспекты переговоров с Китаем — в материале "Сергей Богатырев: Летом могут сложиться все условия, которые позволят России победить в войне на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТайваньКитайСШАРостислав ИщенкоТуск ДональдСи ЦзиньпинУкраина.руГлавные новостиглавноевойнаКНР (Китай)экономикаУкраина.ру ДзенаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:23На Украине гремят взрывы. Новости СВО
08:00Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"
07:59Главное за ночь 26 мая
07:31ПВО ночью сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:22Дикий скандал на Украине: Россия цинично украла самое ценное и дорогое
07:05Как Трамп "обул" Европу. 5 газовых крючков, загнавших европейские страны в долговую кабалу США
07:00Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине
06:35Энергетические войны: В США наращивают добычу нефти, Россия увеличивает поставки газа в Китай
06:15Кому горе, а кому и праздник. Эксперты и политики о том, правильно ли бомбят Киев
06:00"Украина исчезнет сама, потому что кончатся украинцы": Ищенко о демографической катастрофе
05:45"Либо стать вторым Гонконгом, либо помирать с голоду": Ищенко о выборе для Тайваня
05:40Оперативное искусство бьет тактику: Рамм о том, как ВС РФ ломают "стену дронов" ВСУ
05:30"Борьба ради борьбы": Ищенко о природе Украины, обреченной на исчезновение
05:15"Самые зверские преступления — против стариков и детей": Маркосян о преступлениях Запада и теракте в ЛНР
05:00"Трамп ничего не добился, а Путин развивает отношения": Ищенко о визитах в Китай
04:49Перемирие "по-израильски": истребители ЦАХАЛ за сутки атаковали 47 ливанских поселений
04:45Стратегическая ось "Россия — Иран" будет набирать силу: Станкевич про перспективы сотрудничества
04:30"Китайцы и так заберут Тайвань": политолог о невозможности торга США и Китая
04:15"Китайцы умеют торговаться, мы тоже": Ищенко о переговорах по газопроводу "Сила Сибири"
04:02США подтвердили удары по Ирану в рамках "перемирия" — РИА Новости
Лента новостейМолния