«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — рассказал представитель госдепа.
Ранее белорусский лидер сообщил о задержании группы, планировавшей нападение на него и его сыновей. По его словам, покушение якобы одобрило высшее руководство США. Среди прочего задержанные планировали военный переворот в республике.