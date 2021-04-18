Соединенный Штаты Америки не причастны к заговору против президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждают в госдепартаменте США. Об этом 18 апреля сообщило агентство РИА Новости

«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — рассказал представитель госдепа. «Страшная резня»: Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей © president.gov.by