Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и его сыновей покушении. Видео выступления белорусского лидера 17 апреля опубликовал Telegram-канал «Пул первого»

«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали», — рассказал журналистам Лукашенко.

«Дайте нам эти самолеты». Зачем Лукашенко учебно-боевые центры с Россией? © commons.wikimedia.org, Речица LIVE

«Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что президент России Владимир Путин поднимал в разговоре с американским лидером Джо Байденом тему подготовки покушения, однако ответа не получил.