«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали», — рассказал журналистам Лукашенко.
По словам Лукашенко, похищение организовывали спецслужбы США — задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Он отметил, что подозреваемые были задержаны в Москве
«Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также отметил, что президент России Владимир Путин поднимал в разговоре с американским лидером Джо Байденом тему подготовки покушения, однако ответа не получил.