Как и следовало ожидать, президент Украины Владимир Зеленский не смог сконцентрировать достаточную власть в своих руках и проявить себя как влиятельный и ответственный глава государства. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру.

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина

«У него явно не была сформирована надежная команда, и за эти годы она так и не появилась. Он по-прежнему разрывается в противоречиях между людьми, представляющими интересы транснациональных корпораций, западных центров силы и отечественных олигархов. Он не смог направить негативные процессы в стране в положительное русло», — рассуждает Неменский.

На международном уровне можно сказать, что Зеленский также провалился, так как принял на себя целый ряд очень серьезных обязательств в Париже в конце 2019 года, но не выполнил из них ничего и сейчас довольно жалко выглядит в своих попытках призвать к собранию нового совещания в «нормандском формате» на высшем уровне, заключил собеседник издания.

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