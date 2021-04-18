Эксперт отметил, что Зеленский предпринимает всякие громкие инициативы, постоянно выступает с какими-то заявлениями, но в общем-то эти два года состоят скорее из его провалов, чем из каких-то достижений.
«У него явно не была сформирована надежная команда, и за эти годы она так и не появилась. Он по-прежнему разрывается в противоречиях между людьми, представляющими интересы транснациональных корпораций, западных центров силы и отечественных олигархов. Он не смог направить негативные процессы в стране в положительное русло», — рассуждает Неменский.
На международном уровне можно сказать, что Зеленский также провалился, так как принял на себя целый ряд очень серьезных обязательств в Париже в конце 2019 года, но не выполнил из них ничего и сейчас довольно жалко выглядит в своих попытках призвать к собранию нового совещания в «нормандском формате» на высшем уровне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.