Владимир Зеленский пока не собирается оставлять свой президентский пост. Более того, одним или двумя сроками он не ограничится. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.

Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина

«И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока. Он стал политиком. Одно дело делать романтические заявления, идеалистические заявления, будучи шоуменом, а другое дело, придя в политику, почувствовать вкус власти», — констатировал Бондаренко.

Зеленский шел в политику как шоумен, полагая, что может разрушить те правила, которые сложились в украинской политике, а в результате понял, что нет смысла что-то разрушать, поскольку все и так функционирует, добавил политолог.

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