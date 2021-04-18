Эксперт считает, что такой сценарий возможен именно потому, что сейчас у него фактически нет конкурентов, и что он устраивает представителей крупного бизнеса.
«И я не вижу проблем для того, чтобы переизбраться во второй раз, а потом поменять Конституцию и обнулить свои первые два срока. Он стал политиком. Одно дело делать романтические заявления, идеалистические заявления, будучи шоуменом, а другое дело, придя в политику, почувствовать вкус власти», — констатировал Бондаренко.
Зеленский шел в политику как шоумен, полагая, что может разрушить те правила, которые сложились в украинской политике, а в результате понял, что нет смысла что-то разрушать, поскольку все и так функционирует, добавил политолог.
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