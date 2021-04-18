Когда нынешняя украинская власть пытается переформатировать страну и народ, закрывая своих граждан от России, Россия должна быть максимально открытой для рядовых украинцев. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру.

Николай Стариков назвал сроки украинского наступления на Донбасс © Скриншот из видео Украина.ру Виктор Медведчук заявлял, что Украине не стоило политизировать вопрос кампании по вакцинации населения. По его словам, сотрудничая с Москвой, Киев уже сейчас смог бы выпускать препарат «Спутник V» на собственных мощностях, чем обеспечил бы граждан защитой от COVID-19.

Эксперт считает, что России следовало бы открыть бесплатные пункты вакцинации вокруг украинской границы, чтобы любой гражданин Украины может перейти границу, прийти в этот пункт и получить прививку.

«Будут украинские власти мешать? Конечно. Придут украинцы? Придут. Потому что их привычка преодолевать властные препоны сохранятся при любой власти, которая имеет вековую историю, ещё при поляках, при австро-венграх, здесь она как раз будет на пользу. Пройдут партизанскими тропами, привьются и увидят, что ничего страшного нет», — уверен Стариков.

А потом, по его мнению, на месте этих пунктов по вакцинации или рядом, в соседней комнате, России следовало бы открыть пункт по выдаче паспортов для украинских граждан.

Чем дольше Россия и Украина живут в разных информационных пространствах, тем больше украинцев будет воспитано в ненависти к России и тем больше вероятность организации какой-то провокации, поэтому Москве это нужно предотвратить, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.