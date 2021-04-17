COVID-тест Владимира Зеленского как политика показал, что у Украины по большому счету просто нет президента. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру.

Олег Неменский: Украина движется к жесткой диктатуре, но диктатором будет уже не Зеленский © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, если смотреть на то, как население оценивает работу власти в ситуации коронавирусного кризиса, то мы видим, что оценка сугубо отрицательная, и она вполне адекватна.

«Украина — одна из тех стран, которые политически провалились в ситуации этого очень необычного явления — пандемии, здесь власть однозначно проиграла, не смогла правильно среагировать, сориентироваться и найти достойный ответ», — констатировал Неменский.

Более того, на Украине сложилась анекдотическая ситуация, когда деньги из ковидного специально сформированного фонда выделяются в основном на строительство дорог, а потом начинается вторая волна и этих денег сильно не хватает, указал политолог.

Это действительно такие комические ситуации, которые были бы смешны, если бы не было так грустно за людей, заключил собеседник издания.

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