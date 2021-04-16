Ополченцы Донбасса рассчитывают на то, что фактор России не позволит ВСУ начать масштабное наступление. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Украина не государство, Украина — ресурс войны с Россией © Twitter, Александр Жилин

«Мой одноклассник находится в рядах ополчения. Я сегодня, готовясь к нашему интервью, звонил ему и говорю: «Как у вас обстановка?» — «Они (ВСУ. — Ред.) немножко хвост прижали, потому что прошла информация, что Россия вступится, и эта информация там уже распространена, и сразу пыл угасает», — указал специалист.

Жилин подчеркнул, что хозяева украинского режима как в ситуации с Грузией 2008 года пытаются настроить их на масштабное наступление, но как только становится понятно, что Россия может вмешаться, боевой дух ВСУ сразу значительно уменьшается.

Разница между Россией и Киевом состоит в том, что Украина может договориться о реинтеграции республик или просто мирном сосуществовании, но в случае масштабного наступления Москва будет вынуждена защитить своих граждан Донбасса, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.