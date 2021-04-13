Если для США внутренние противоречия и противоречия с Россией станут окончательным клубком, из которого невозможно выйти, то в этом случае, бросив Украину на войну, США совершенно спокойно решают целый ряд своих проблем. Об этом рассказал военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

«Украину гонят на бойню»: Владислав Шурыгин назвал casus belli для России © кадр из видео Украина.ру

Специалист пояснил, что даже если США пожертвует территорией Украины, то это позволит Америке решить стратегический вопрос, например, полностью после этого изолировать Россию.

«И это опять же будет ситуация биполярного мира — либо мы, либо они. Только, конечно, для самой России ситуация намного хуже, чем для СССР, у которого были страны Варшавского договора, был свой рынок и взаимоотношения во всем мире, и противостояние носило скорей ритуальный характер», — указал Шурыгин.

Поэтому эта украинская мина взведенная чрезвычайно опасна для всех, потому что не среагировать Россия не может, заключил собеседник издания.

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