Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Специалист пояснил, что даже если США пожертвует территорией Украины, то это позволит Америке решить стратегический вопрос, например, полностью после этого изолировать Россию.
«И это опять же будет ситуация биполярного мира — либо мы, либо они. Только, конечно, для самой России ситуация намного хуже, чем для СССР, у которого были страны Варшавского договора, был свой рынок и взаимоотношения во всем мире, и противостояние носило скорей ритуальный характер», — указал Шурыгин.
Поэтому эта украинская мина взведенная чрезвычайно опасна для всех, потому что не среагировать Россия не может, заключил собеседник издания.
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