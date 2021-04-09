Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании бывшего сотрудника спецслужбы МГБ ЛНР, который якобы въехал на Украину через территорию России и устроился на работу в структуру Министерства внутренних дел страны. Об этом 8 апреля СБУ сообщила в Facebook

По данным следствия, мужчина занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил подделанные документы.

«Он занимался вербовкой и запугивал патриотически настроенных граждан… Во время обысков у него были изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами», — говорится в сообщении.

Силовики задержали мужчину в одном из жилых районов Новой Каховки в Херсонской области. Возбуждено дело по трем статьям — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.