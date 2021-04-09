Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.
Эксперт отметил, что маниакальные попытки США закрыть проект уже сейчас, когда он почти достроен, вызывают серьезное недовольство в Европе.
«Это действие ради действия. «Северный поток — 2», скорее всего, будет достроен, американцам очень сложно юридически добиться его закрытия. Как только он будет достроен, все будут говорить, что американцы проиграли, и русские сильнее», — указал Мирзаян.
России нет смысла планировать какие-то наступательные операции, которые могут сплотить Америку и Европу, и победа ее, по крайней мере в вопросе «СП-2», может быть достигнута и без этого, заключил политолог.
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