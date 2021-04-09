Целая серия кампаний по сдерживанию России, которую затеяли США, привела не просто к напрасной трате ресурсов, но и к дискредитации и ослаблению самого Вашингтона. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Эксперт отметил, что маниакальные попытки США закрыть проект уже сейчас, когда он почти достроен, вызывают серьезное недовольство в Европе.

«Это действие ради действия. «Северный поток — 2», скорее всего, будет достроен, американцам очень сложно юридически добиться его закрытия. Как только он будет достроен, все будут говорить, что американцы проиграли, и русские сильнее», — указал Мирзаян.

России нет смысла планировать какие-то наступательные операции, которые могут сплотить Америку и Европу, и победа ее, по крайней мере в вопросе «СП-2», может быть достигнута и без этого, заключил политолог.

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