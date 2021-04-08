По итогам заседания полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сказал, что Украина снова пытается нарушить перемирие в Донбассе, на что в Киеве ответили, что вина лежит на ЛДНР.
«Так ни о чем и не договорились. Невозможно: нарушала обязательства одна сторона, Украина, а в финальном заявлении Донбасс должен был тоже взять на себя ответственность», — сказал Козак.
Также Козак рассказал анекдот, полностью передающий ситуацию на Украине: «Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". — "А нас-то за что? "».
«Эта философия сопровождает все переговоры — что в "нормандском формате", что в Трехсторонней контактной группе», — добавил он.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.