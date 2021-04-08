Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак сравнил заседание 7 апреля контактной группы по Донбассу с сюжетом анекдота времен СССР. Его слова прозвучали на пресс-конференции 8 апреля

По итогам заседания полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сказал, что Украина снова пытается нарушить перемирие в Донбассе, на что в Киеве ответили, что вина лежит на ЛДНР.

«Так ни о чем и не договорились. Невозможно: нарушала обязательства одна сторона, Украина, а в финальном заявлении Донбасс должен был тоже взять на себя ответственность», — сказал Козак.

Также Козак рассказал анекдот, полностью передающий ситуацию на Украине: «Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют". — "А нас-то за что? "».

«Эта философия сопровождает все переговоры — что в "нормандском формате", что в Трехсторонней контактной группе», — добавил он.

Козак назвал военные действия Киева в Донбассе очередным пиаром © Facebook, Операція об'єднаних сил

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.