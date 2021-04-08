Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко вспомнил времена, проведенные в колонии, и рассказал, что его радовало за решеткой. Об этом 8 апреля он написал в своем Facebook

«8 лет назад, на 833-й день в неволе, в воскресенье, я сидел в комнате-мастерской Менской колонии и читал. Кайф был тройной. Во-первых, в заточении побыть одному — роскошь. Это снимает напряжение необходимости быть тесно с другими, тоже утомленными всем этим, заключенными», — написал Луценко.

Вторым и третьим «кайфом» для Луценко стало то, что мастерская была пуста, и он читал книгу Соломона Волкова «Диалоги с Бродским», которую он назвал «крутой».

Экс-генпрокурор Украины Луценко опозорился в первом же выпуске своей телепередачи — видео © Facebook, Генеральна прокуратура України | Facebook, Генеральна прокуратура України | Перейти в фотобанк

После избрания президентом Виктора Януковича Луценко, как и Юлия Тимошенко, оказался в тюрьме. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и незаконной выдаче квартиры подчиненным. В феврале 2012 года Печерский суд Киева приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Тюремный срок Луценко отбывал в Менской колонии в Черниговской области для бывших сотрудников правоохранительных органов. За решеткой Луценко провел 2,5 года и вышел на свободу 7 апреля 2013 года благодаря помилованию Януковичем.