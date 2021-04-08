Так, 24,4% опрошенных рассказали, что пользуются исключительно или преимущественно русским языком, а еще 26,9% отметили, что говорят в семьях на русском и украинском в равной степени. Еще 48,6% ответили, что общаются только или в большей степени на украинском языке.
Опрос проводился с 24 по 30 марта во всех регионах Украины. В нем приняли участие три тысячи человек старше 18 лет.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Недавно пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского языка». Представитель офиса президента пояснила, что русский язык — это часть культурного разнообразия страны. А глава МВД Арсен Аваков называл себя русскоязычным украинским националистом и заявлял, что власти Украины должны приветствовать «развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться».