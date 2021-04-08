Более половины жителей Украины признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», озвученные 7 апреля в эфире YouTube-канала «Первый независимый»

Ницой обозвала Авакова клоуном из-за слов о русском языке © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

Опрос проводился с 24 по 30 марта во всех регионах Украины. В нем приняли участие три тысячи человек старше 18 лет.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Недавно пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского языка». Представитель офиса президента пояснила, что русский язык — это часть культурного разнообразия страны. А глава МВД Арсен Аваков называл себя русскоязычным украинским националистом и заявлял, что власти Украины должны приветствовать «развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться».