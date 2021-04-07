Данилко вспомнил одну из встреч с примадонной в студии звукозаписи, где артисты работали вместе, правда, о дате того события артист тактично умолчал. По словам украинца, с Пугачёвой они вышли на лестничный пролёт, чтобы покурить, и у них состоялся поразивший его тогда разговор о весе славы.
«Ну как? Слава не давит?» — спросила Пугачева Данилко.
«Да вы знаете, снимаю все свои доспехи, не давит», — ответил артист, имея в виду под доспехами костюм проводницы.
«Счастливый…» — ответила примадонна.
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В конце рассказа Данилко заявил, что видел Пугачёву «без маски», настоящую, не прикрытую сценическим образом. Актёр признался, что относится к Пугачёвой с особой теплотой и сейчас очень рад за то, что примадонна наконец имеет ту жизнь, которую хочет.