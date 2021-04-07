Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, рассказал об отношениях с российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, уточнив, что видел её настоящую. Соответствующее видео на днях появилось на фан-странице Пугачёвой в Instagram

Лазарев запел на украинском рядом с Лорак — видео © Ани Лорак/Инстаграм

«Ну как? Слава не давит?» — спросила Пугачева Данилко.

«Да вы знаете, снимаю все свои доспехи, не давит», — ответил артист, имея в виду под доспехами костюм проводницы.

«Счастливый…» — ответила примадонна.

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В конце рассказа Данилко заявил, что видел Пугачёву «без маски», настоящую, не прикрытую сценическим образом. Актёр признался, что относится к Пугачёвой с особой теплотой и сейчас очень рад за то, что примадонна наконец имеет ту жизнь, которую хочет.