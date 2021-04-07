«Мисс Украина Вселенная» Елизавета Ястремская, которая вскоре представит Украину на конкурсе «Мисс Вселенная - 2021», в интервью kp.ua 6 апреля рассказала о своем отношении к пластике и планах на будущее

В 2020 году Ястремская завоевала титул «Мисс Украина Вселенная». В мае девушка будет представлять Украину на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Майами. Киевлянка стала «Мисс Украина Вселенная – 2020» без конкурса © Елизавета Ястремская/Фейсбук

По ее словам, она с детства мечтала стать такой же, как обладательницы титула «Мисс Украина Вселенная».

Ястремская рассказала о проблемах с получением визы США — дело в том, что ее сестра вышла замуж за гражданина Соединенных Штатов, и это вызвало опасения у сотрудников посольства, что она также захочет остаться в США. Сейчас ей пообещали визу, но паспорт с печатью еще не прибыл.

Поскольку конкурс состоится уже в мае, Ястремская тщательно следит за фигурой и подтягивает знание английского. При этом украинка высказалась категорически против хирургических процедур, улучшающих внешность.

«Операции — это очень больно, тяжело. Если человек на это идет, значит, это того стоит. Я не против пластических операций, если это красиво, аккуратно и незаметно. Но когда девушки делают грудь пятого размера, тонкие носы — это некрасиво», — сказала Ястремская.

Елизавета Ястремская родилась в Киеве, училась на визажиста и работала моделью. Сейчас помимо модельной карьеры девушка занимается дизайном одежды.