Препарат, который ввели Токаеву, был произведен на Карагандинском фармацевтическом заводе.
«Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус», —Уали.
Он также отметил, что президент призвал всех жителей страны делать прививку от коронавируса как можно скорее, так как это, по его словам, единственный способ уберечь себя и своих близких.
Массовая вакцинация в Казахстане стартовала 1 февраля. Помимо российской вакцины республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.