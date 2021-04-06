Препарат, который ввели Токаеву, был произведен на Карагандинском фармацевтическом заводе.  

«Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус», — написал Уали.

Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом
Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом
© REUTERS, Roman Baluk
Он также отметил, что президент призвал всех жителей страны делать прививку от коронавируса как можно скорее, так как это, по его словам, единственный способ уберечь себя и своих близких.

Массовая вакцинация в Казахстане стартовала 1 февраля. Помимо российской вакцины республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.