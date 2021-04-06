Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вакцинировался российским препаратом «Спутник V». Об этом 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали

Препарат, который ввели Токаеву, был произведен на Карагандинском фармацевтическом заводе. «Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус», — написал Уали. Политизированные вредители и вакцина. Как в Белоруссии и на Украине борются со смертельным вирусом © REUTERS, Roman Baluk Массовая вакцинация в Казахстане стартовала 1 февраля. Помимо российской вакцины республика зарегистрировала американскую вакцину Pfizer и препарат собственного производства QazCovid-in.