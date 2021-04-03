«Так, боевики 59 бригады ВСУ, выполняя приступный приказ <…>, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район населенного пункта Александровское, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома. В этот момент во дворе находились два мирных жителя», — говорится в сообщении.
В результате погиб ребенок 2016 года рождения, местная жительница 1954 года рождения получила ранения различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.