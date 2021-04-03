Один ребенок погиб и одна женщина получила ранения в результате атаки БПЛА украинских силовиков. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ДНР

«Так, боевики 59 бригады ВСУ, выполняя приступный приказ <…>, применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством. Объектом для совершения террористического акта украинский боевики выбрали жилой район населенного пункта Александровское, где и произвели сброс взрывного устройства вблизи дома. В этот момент во дворе находились два мирных жителя», — говорится в сообщении.

Обострение в Донбассе: Запад решает свои задачи за счёт Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.