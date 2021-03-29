Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Киеве из-за проведения мероприятия в память о поэте Тарасе Шевченко. Об этом 29 марта ведомство сообщило в комментарии «Радио Свобода»*

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает мероприятие РЦНК под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко» посягательствами России на историко-культурное и философское наследие Украины.

«Пророк пролетарской победы». Когда декоммунизируют Тараса Шевченко? © РИА Новости, В. Шияновский | Перейти в фотобанк

Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник украинского поэта Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области в канун 207-летия со дня его рождения.

Известно, что большую часть прозы и ряд стихотворений были написаны Шевченко на русском языке.

*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента