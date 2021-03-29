Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает мероприятие РЦНК под названием «Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко» посягательствами России на историко-культурное и философское наследие Украины.
Отмечается, что СНБО на запрос журналистов ответило, что рассмотрит вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от «президента или другого субъекта законодательной инициативы».
Российский центр науки и культуры в Киеве является единственным на Украине государственным учреждением РФ с функциями культурного представительства.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник украинского поэта Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области в канун 207-летия со дня его рождения.
Известно, что большую часть прозы и ряд стихотворений были написаны Шевченко на русском языке.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента