На Украине сложилась и закостенела олигархическая система экономики и олигархическо-политическая система. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Тайные переговоры по Донбассу: в чём суть «кластерных» предложений © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Никто из окружения Зеленского об этом риске не говорит. Они умные ребята и прекрасно понимают, что речь идет о символической борьбе без посягательств на реальные финансово-экономические интересы большинства из олигархов», — сказал Павел Рудяков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что глава государства начинает кампанию по деолигархизации страны. По его словам, если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, то ВВП страны по результатам прошлого года составил 400 миллиардов долларов.