Украинца начали самостоятельно лечить коронавирус ветеринарными препаратами. Об этом в эфире программы «Народ против» заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает агентство «Украинские новости» 27 марта

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«Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его (ивермектина — ред.) нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат, и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно. И FDA (Food and Drug Administration), американцы, высказали предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно», — рассказала врач.

Ивермектин — это антипаразитарный препарат, применяющийся при лечении человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Лекарство показало свою эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.