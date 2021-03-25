Отмечается, что за пазуху куртки манекену засунули подобие российских рублей. Кукла символизировала Медведчука. В акции приняли участие около 20 представителей партии.
«Участники акции убеждены, что введения санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко недостаточно, одного из руководителей ОПЗЖ необходимо наказать за совершение госизмены», — говорится в сообщении.
Соответствующее обращение со своими требованиями активисты передали генпрокурору Ирине Венедиктовой. Заявление было принято.
Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является Виктор Медведчук. До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор». Следственные действия проходят в Киеве и Днепре.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает обыски в ее офисе давлением на политиков.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.