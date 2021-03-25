Представители украинской правой партии «Национальный корпус» принесли к зданию Офиса генпрокурора куклу, одетую в ватные штаны и шапку-ушанку, требуя таким образом отчета по делам против сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука. Об этом 25 марта сообщает УНИАН

Отмечается, что за пазуху куртки манекену засунули подобие российских рублей. Кукла символизировала Медведчука. В акции приняли участие около 20 представителей партии.

«Участники акции убеждены, что введения санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко недостаточно, одного из руководителей ОПЗЖ необходимо наказать за совершение госизмены», — говорится в сообщении.

Атака Зеленского на Медведчука: политик готов продолжать борьбу и бежать не собирается © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Ирине Венедиктовой. Заявление было принято.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», лидером которого является Виктор Медведчук. До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор». Следственные действия проходят в Киеве и Днепре.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает обыски в ее офисе давлением на политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Также были наложены аресты на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.