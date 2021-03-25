Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Об этом 25 марта в своем Telegram написал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов

«Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать», — пишет Венедиктов.

По его словам, страны ЕС возьмут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

День Воли. О профессиональном празднике белорусской оппозиции © AP, Sergei Grits

В понедельник, 22 марта, состоялся телефонный разговор между советником Госдепартамента США Дереком Шоле и главой белорусского МИД Владимиром Макеем, напомнил Венедиктов.

В ходе разговора обсуждались сроки и условия проведения переговоров оппозиции и белорусской власти.

Стартовый срок для начала переговорного процесса — не позднее 1 мая. В переговорах также примут участие посол США в Минске Джули Фишер, бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии.