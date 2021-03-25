«Переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать», — пишет Венедиктов.
По его словам, страны ЕС возьмут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.
Также всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу.
В понедельник, 22 марта, состоялся телефонный разговор между советником Госдепартамента США Дереком Шоле и главой белорусского МИД Владимиром Макеем, напомнил Венедиктов.
В ходе разговора обсуждались сроки и условия проведения переговоров оппозиции и белорусской власти.
Стартовый срок для начала переговорного процесса — не позднее 1 мая. В переговорах также примут участие посол США в Минске Джули Фишер, бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии.